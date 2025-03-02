02.03.2025 18:30 – перерыв 1 : 1
Англия02 марта 2025, 20:30 |
287
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Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Овертаймы в Кубке. Смотреть онлайн LIVE
2 марта в 18:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Англии
02 марта 2025, 20:30 |
287
0
2 марта в 18:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Англии.
В борьбе за путевку в четвертьфинал сошлись команды «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».
Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
После основного времени матча счет равный – 1:1, назначены овертаймы
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Овертаймы в Кубке. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция матча проводится на OTT-платформе Setanta Sports.
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм).
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