2 марта в 18:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Англии.

В борьбе за путевку в четвертьфинал сошлись команды «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

После основного времени матча счет равный – 1:1, назначены овертаймы

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Овертаймы в Кубке. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на OTT-платформе Setanta Sports.