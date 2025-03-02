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Кубок Англии
Манчестер Юнайтед
02.03.2025 18:30 – перерыв 1 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2025, 20:30 |
287
0

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Овертаймы в Кубке. Смотреть онлайн LIVE

2 марта в 18:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Англии

02 марта 2025, 20:30 |
287
0
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Овертаймы в Кубке. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта в 18:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Англии.

В борьбе за путевку в четвертьфинал сошлись команды «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм».

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

После основного времени матча счет равный – 1:1, назначены овертаймы

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Овертаймы в Кубке. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на OTT-платформе Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Бэсси (Фулхэм).
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Манчестер Юнайтед Фулхэм Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед - Фулхэм смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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