Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты центрального матча УПЛ
В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».
Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.
На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.
УПЛ. 19-й тур. 1 марта.
Шахтер – Александрия – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
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