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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 18:00 | Обновлено 01 марта 2025, 18:37
809
0

Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты центрального матча УПЛ

01 марта 2025, 18:00 | Обновлено 01 марта 2025, 18:37
809
0
Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ. Шахтер – Александрия

В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.

УПЛ. 19-й тур. 1 марта.

Шахтер – Александрия – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

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Шахтер Донецк Александрия Шахтер - Александрия Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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