Шахтер – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 1 марта, в 18:00 начался матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Шахтер» и «Александрия».

Команды играют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

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Обслуживает матч будет арбитр Николай Балакин из Киевской области.

На данный момент «Александрия» занимает в турнирной таблице УПЛ вторую строчку, имея в активе 41 очко. «Шахтер» с 36 пунктами занимает третье место.

УПЛ. 19-й тур. 1 марта.

Шахтер – Александрия – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча