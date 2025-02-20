Гвардиола потерпел рекордное количество поражений за сезон в роли тренера

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проиграл матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала», что стало 13-м поражением «горожан» в этом сезоне. Это рекордное количество поражений за один сезон в тренерской карьере Гвардиолы.

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Мбаппе отметился хет-триком.

По сумме двух поединков (6:3) «горожане» вылетели из соревнования.

Поражения команды Гвардиолы в этом сезоне:

Тоттенхэм (Кубок Английской лиги, в гостях) – 1:2 Борнмут (АПЛ, в гостях) – 1:2 Спортинг (Лига чемпионов, в гостях) – 1:4 Брайтон (АПЛ, в гостях) – 1:2 Тоттенхэм (АПЛ, дома) – 0:4 Ливерпуль (АПЛ, в гостях) – 0: 2 Ювентус (Лига чемпионов, в гостях) – 0:2 Манчестер Юнайтед (АПЛ, дома) – 1:2 Астон Вилла (АПЛ, в гостях) – 1:2 ПСЖ (Лига чемпионов, в гостях) – 2:4 Арсенал (АПЛ, в гостях) – 1:5 Реал Мадрид (Лига чемпионов, дома) – 2:3 Реал Мадрид (Лига чемпионов, в гостях) – 1:3