Гвардиола потерпел рекордное количество поражений за сезон в роли тренера
«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проиграл матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала», что стало 13-м поражением «горожан» в этом сезоне. Это рекордное количество поражений за один сезон в тренерской карьере Гвардиолы.
19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Мбаппе отметился хет-триком.
По сумме двух поединков (6:3) «горожане» вылетели из соревнования.
Поражения команды Гвардиолы в этом сезоне:
- Тоттенхэм (Кубок Английской лиги, в гостях) – 1:2
- Борнмут (АПЛ, в гостях) – 1:2
- Спортинг (Лига чемпионов, в гостях) – 1:4
- Брайтон (АПЛ, в гостях) – 1:2
- Тоттенхэм (АПЛ, дома) – 0:4
- Ливерпуль (АПЛ, в гостях) – 0: 2
- Ювентус (Лига чемпионов, в гостях) – 0:2
- Манчестер Юнайтед (АПЛ, дома) – 1:2
- Астон Вилла (АПЛ, в гостях) – 1:2
- ПСЖ (Лига чемпионов, в гостях) – 2:4
- Арсенал (АПЛ, в гостях) – 1:5
- Реал Мадрид (Лига чемпионов, дома) – 2:3
- Реал Мадрид (Лига чемпионов, в гостях) – 1:3
13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025
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