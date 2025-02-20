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  4. Гвардиола потерпел рекордное количество поражений за сезон в роли тренера
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 23:05 |
162
0

Гвардиола потерпел рекордное количество поражений за сезон в роли тренера

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов

20 февраля 2025, 23:05 |
162
0
Гвардиола потерпел рекордное количество поражений за сезон в роли тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проиграл матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала», что стало 13-м поражением «горожан» в этом сезоне. Это рекордное количество поражений за один сезон в тренерской карьере Гвардиолы.

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» состоялась встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал» и «Манчестер Сити». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Мбаппе отметился хет-триком.

По сумме двух поединков (6:3) «горожане» вылетели из соревнования.

Поражения команды Гвардиолы в этом сезоне:

  1. Тоттенхэм (Кубок Английской лиги, в гостях) – 1:2
  2. Борнмут (АПЛ, в гостях) – 1:2
  3. Спортинг (Лига чемпионов, в гостях) – 1:4
  4. Брайтон (АПЛ, в гостях) – 1:2
  5. Тоттенхэм (АПЛ, дома) – 0:4
  6. Ливерпуль (АПЛ, в гостях) – 0: 2
  7. Ювентус (Лига чемпионов, в гостях) – 0:2
  8. Манчестер Юнайтед (АПЛ, дома) – 1:2
  9. Астон Вилла (АПЛ, в гостях) – 1:2
  10. ПСЖ (Лига чемпионов, в гостях) – 2:4
  11. Арсенал (АПЛ, в гостях) – 1:5
  12. Реал Мадрид (Лига чемпионов, дома) – 2:3
  13. Реал Мадрид (Лига чемпионов, в гостях) – 1:3
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Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола антирекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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