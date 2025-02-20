«Даже не помню». Таловеров – о своем голе, который спас Плимут
Украинец отличился дебютным голом за новую команду
Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров отреагировал на свой первый гол за новую команду, который спас ее от поражения в матче с «Лутоном» (1:1) в Чемпионшипе.
«Я был очень счастлив. Честно говоря, я даже не помню, как отпраздновал его, потому что я был очень эмоционален. К сожалению, мы не победили сегодня, но, я думаю, один балл – и мы продолжаем двигаться.
Мы готовимся к субботе, потому что сейчас мы будем ехать 5-6 часов, а тогда в субботу будем играть следующую игру. Мы должны восстановиться и быть готовыми, потому что скоро будет очень важный матч», – сказал украинец.
Ранее стала известна оценка Максима Таловерова за матч против «Лутона» в Чемпионшипе.
Hear from Maxi, after he scored his first Argyle goal this evening 🙌— Plymouth Argyle FC (@Argyle) February 19, 2025
In partnership with @TheTurmericCo.
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