Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Даже не помню». Таловеров – о своем голе, который спас Плимут
Англия
20 февраля 2025, 08:48 |
833
0

«Даже не помню». Таловеров – о своем голе, который спас Плимут

Украинец отличился дебютным голом за новую команду

20 февраля 2025, 08:48 |
833
0
«Даже не помню». Таловеров – о своем голе, который спас Плимут
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров отреагировал на свой первый гол за новую команду, который спас ее от поражения в матче с «Лутоном» (1:1) в Чемпионшипе.

«Я был очень счастлив. Честно говоря, я даже не помню, как отпраздновал его, потому что я был очень эмоционален. К сожалению, мы не победили сегодня, но, я думаю, один балл – и мы продолжаем двигаться.

Мы готовимся к субботе, потому что сейчас мы будем ехать 5-6 часов, а тогда в субботу будем играть следующую игру. Мы должны восстановиться и быть готовыми, потому что скоро будет очень важный матч», – сказал украинец.

Ранее стала известна оценка Максима Таловерова за матч против «Лутона» в Чемпионшипе.

По теме:
«Было тяжело, это давило на него». Наставник Эвертона оценил игру Миколенко
Салах достиг отметки в 100 ассистов и отметился особым достижением
Египетский фактор. Салах побил рекорд Суареса за Ливерпуль в Премьер-лиге
Плимут Максим Таловеров Чемпионшип Лутон Таун чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Теннис | 19 февраля 2025, 19:09 22
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае

Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ

Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Футбол | 19 февраля 2025, 19:53 31
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара

Киевский клуб нацелился на Мигелито

Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
Футбол | 20.02.2025, 09:03
Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20.02.2025, 06:23
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Футбол | 20.02.2025, 02:49
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Когда мы полны сил, то мы играем намного лучше»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
18.02.2025, 08:57 1
Бокс
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем