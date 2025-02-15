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  4. «Всегда понимал». Синнер отреагировал на свою дисквалификацию от тенниса
ATP
15 февраля 2025, 13:40 |
209
1

«Всегда понимал». Синнер отреагировал на свою дисквалификацию от тенниса

Янник отстранен от выступлений в Туре на 3 месяца

15 февраля 2025, 13:40 |
209
1
«Всегда понимал». Синнер отреагировал на свою дисквалификацию от тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) опубликовал заявление касательно своей дисквалификации на 3 месяца:

«Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог еще сильнее затянуться, решение могли принять только в конце года. Я всегда принимал то, что отвечаю за свою команду, и я понимал, что строгие правила WADA необходимы для защиты моего любимого спорта.

Поэтому я принял предложение WADA о завершении разбирательства на основании трехмесячной дисквалификации».

Янник пропустит четыре топовых турнира: в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Синнер вернется в Риме, а также сможет сыграть на Ролан Гаррос.

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Янник Синнер дисквалификация WADA ITIA Спортивный арбитражный суд (CAS) допинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Олександр Науменко
Янник, звучить майже Януковощ.
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