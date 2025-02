«Всегда понимал». Синнер отреагировал на свою дисквалификацию от тенниса

Первый номер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) опубликовал заявление касательно своей дисквалификации на 3 месяца:

«Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог еще сильнее затянуться, решение могли принять только в конце года. Я всегда принимал то, что отвечаю за свою команду, и я понимал, что строгие правила WADA необходимы для защиты моего любимого спорта.

Поэтому я принял предложение WADA о завершении разбирательства на основании трехмесячной дисквалификации».

Янник пропустит четыре топовых турнира: в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Мадриде. Синнер вернется в Риме, а также сможет сыграть на Ролан Гаррос.

Jannik Sinner’s statement on his 3-month suspension from tennis. pic.twitter.com/k7sBxd1tL0