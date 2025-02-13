Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Ингульца» в заключительном контрольном матче разошлись миром с перволиговой «Кудривкой» – 1:1.

Счет открыл Валерий Сад, реализовав пенальти, но под занавес поединка «Кудривка» спаслась от поражения.

По имеющейся информации, защитник «Ужгорода» Иван Ильчук, который находится на просмотре, вышел на замену, но продолжит ли карьеру в «Ингульце» – станет известно в конце этой недели.

Поскольку стадион в Петрово не готов к эксплуатации, «Ингулец» вынужден будет проводить домашние поединки на полях соперников. Точно можно сказать, что матчи 18-го и 19-го тура с «Полесьем» и «Кривбассом» состоятся, соответственно, в Житомире и Кривом Роге. Еще нет конкретики, где «Ингулец» будет принимать в 20-м туре «Рух». Сейчас прорабатываются два варианта: Кривой Рог или Львов.

«Ингулец» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.