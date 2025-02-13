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  4. Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 17:25 |
1422
7

Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде

«Ингулец» в поисках домашнего пристанища

13 февраля 2025, 17:25 |
1422
7
Дома играть не будут: клуб УПЛ все домашние игры проведет на выезде
ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Ингульца» в заключительном контрольном матче разошлись миром с перволиговой «Кудривкой» – 1:1.

Счет открыл Валерий Сад, реализовав пенальти, но под занавес поединка «Кудривка» спаслась от поражения.

По имеющейся информации, защитник «Ужгорода» Иван Ильчук, который находится на просмотре, вышел на замену, но продолжит ли карьеру в «Ингульце» – станет известно в конце этой недели.

Поскольку стадион в Петрово не готов к эксплуатации, «Ингулец» вынужден будет проводить домашние поединки на полях соперников. Точно можно сказать, что матчи 18-го и 19-го тура с «Полесьем» и «Кривбассом» состоятся, соответственно, в Житомире и Кривом Роге. Еще нет конкретики, где «Ингулец» будет принимать в 20-м туре «Рух». Сейчас прорабатываются два варианта: Кривой Рог или Львов.

«Ингулец» занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав 9 очков.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Василий Кобин стадион Ингулец инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 7
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apepa
Поворознюк делает доброе дело. Пусть быстрее достраивает стадион и зовет своих болельщиков на праздник футбола!
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+1
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turist86
І регламент все це дозволяє?
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0
Tea with milk
"Авангард" Ужгород.
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0
Первый Среди Равных
Крутий стадіон, судячи з фото. Паравознюк красава, думаю такий президент потрібен Україні. Проголосував би за нього на виборах. 
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0
Первый Среди Равных
А шо за проблеми зі стадіоном?
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0
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