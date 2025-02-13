Ингулец подписал еще двух новичков

13 февраля футболисты «Ингульца» проведут заключительный контрольный матч – с «Кудровкой». А в предыдущем – с «Александрией-2» взяли верх – 3:1, дублем отметился Александр Пятов, еще один гол на счету Ивана Лосенко.

Как стало известно Sport.ua, этой зимой контракты с «Ингульцем» подписали уже шесть новичков: Виталий Фарасеенко из «Буковины», Александр Дихтярук – из «Кременя», Александр Жовтенко – из «Мариуполя», Андрей Меленчук из ФК «Реал-Фарма», о которых клуб объявил официально. Но недавно команда пополнилась еще двумя игроками. Новыми подопечными Василия Кобина стали Кристиан Свистун из «Полесья-2» и Виталий Катрич из «Карпат» (U-19).

На просмотре находится еще защитник Иван Ильчук из второлигового «Ужгорода» и останется ли он в «Ингульке», станет известно после сегодняшнего спарринга с «Кудровкой».

Ранее мы сообщали, что официально Ингулец подписал четырех новичков из низших лиг.