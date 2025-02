Барселона летом планирует усилиться пятью футболистами летом

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился трансферными планами клуба на лето.

«Барселона уже анализирует этот сезон. В такой ситуации нам нужно 4-5 новых игроков. Это не значит, что мы не довольны составом, но у нас молодая команда, и им нужно помочь адаптироваться к своим ролям».

Также спортивный директор сообщил, что клуб планирует продлить контракт с Фрэнком де Йонгом.

Летом «каталонцы» попытаются усилить состав форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком.

Ранее стало известно, что «Барселона» планирует продлить контракт с Робертом Левандовским.

🔴🔵 Barça director Deco on summer plans: “We don’t need to sign 4-5 players in current situation”.



“At the moment, we're pleased because we have fewer concerns about signing players than we did before. The young players are growing into their roles”. pic.twitter.com/SlflwpzHOU