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  4. Барселона летом планирует усилиться пятью футболистами летом
Испания
12 февраля 2025, 17:25 |
183
0

Барселона летом планирует усилиться пятью футболистами летом

Об этом сообщил спортивный директор клуба Деку

12 февраля 2025, 17:25 |
183
0
Барселона летом планирует усилиться пятью футболистами летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился трансферными планами клуба на лето.

«Барселона уже анализирует этот сезон. В такой ситуации нам нужно 4-5 новых игроков. Это не значит, что мы не довольны составом, но у нас молодая команда, и им нужно помочь адаптироваться к своим ролям».

Также спортивный директор сообщил, что клуб планирует продлить контракт с Фрэнком де Йонгом.

Летом «каталонцы» попытаются усилить состав форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком.

Ранее стало известно, что «Барселона» планирует продлить контракт с Робертом Левандовским.

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Александер Исак Деку Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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