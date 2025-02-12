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Испания
12 февраля 2025, 13:08 | Обновлено 12 февраля 2025, 13:39
605
2

Барселона собирается продлить контракт с лучшим бомбардиром Ла Лиги

Роберт Левандовски останется в каталонском клубе до 2027 года

12 февраля 2025, 13:08 | Обновлено 12 февраля 2025, 13:39
605
2
Барселона собирается продлить контракт с лучшим бомбардиром Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Руководство испанской «Барселоны» собирается продлить контракт с форвардом Робертом Левандовски еще на один год.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что польскому футболисту предложат остаться в Испании до 2027 года. Текущее соглашение Роберта с клубом истекает 30 июня 2026 года.

«Контракт Левандовски с «Барселоной» будет продлен еще на один год. Это соглашение никогда не вызывало сомнений ни у игрока, ни у руководства каталонского клуба. Все решится в ближайшее время. Обе стороны уже дали зеленый свет», – написал Романо в социальных сетях.

Польский форвард перебрался в Испанию в 2022 году из немецкой «Баварии» – сумма трансфера составила 45 млн евро. В текущем сезоне Левандовски провел 22 матча в Ла Лиге, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Поляк возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что польский форвард повторил достижение Лионеля Месси.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Роберт Левандовски Фабрицио Романо продление контракта
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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T-800
лучше, чем обмен на Дьокереша плюс доплата ввиде Виктора какого-нибудь
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0
T-800
а вот тех кто не показал себя, того ставить на размен
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-1
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