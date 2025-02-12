Барселона собирается продлить контракт с лучшим бомбардиром Ла Лиги

Руководство испанской «Барселоны» собирается продлить контракт с форвардом Робертом Левандовски еще на один год.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что польскому футболисту предложат остаться в Испании до 2027 года. Текущее соглашение Роберта с клубом истекает 30 июня 2026 года.

«Контракт Левандовски с «Барселоной» будет продлен еще на один год. Это соглашение никогда не вызывало сомнений ни у игрока, ни у руководства каталонского клуба. Все решится в ближайшее время. Обе стороны уже дали зеленый свет», – написал Романо в социальных сетях.

Польский форвард перебрался в Испанию в 2022 году из немецкой «Баварии» – сумма трансфера составила 45 млн евро. В текущем сезоне Левандовски провел 22 матча в Ла Лиге, забил 19 голов и отдал две результативные передачи. Поляк возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что польский форвард повторил достижение Лионеля Месси.