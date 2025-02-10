Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20
Испания
10 февраля 2025, 05:17 |
409
0

Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20

Произошло это в поединке против «Севильи»

10 февраля 2025, 05:17 |
409
0
Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Роберт Левандовски стал первым игроком Ла Лиги с сезона 2019/20, который забил 19+ голов в своих первых 22 матчах чемпионата.

9 февраля состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Барселоной». Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Последний игрок, забивший 19 или более голов в сезоне Ла Лиги был Лионель Месси (19 голов в кампании лиги 2019/20).

В текущем сезоне испанского чемпионата Роберт принял участие в 22 матчах, отметившись 21 результативным действием (19 голов, 2 ассиста).

«Каталонцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

По теме:
Варгас – первый швейцарец в истории Ла Лиги, забивший в ворота Барселоны
Педри повторил свой лучший сезон по количеству ассистов во всех турнирах
Голевой старт Барселоны в 2025 году – второй лучший в истории клуба
Барселона Севилья чемпионат Испании по футболу статистика Ла Лига Севилья - Барселона Роберт Левандовски Лионель Месси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Бокс | 09 февраля 2025, 09:08 4
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина

Александр сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBO

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал украинского футболиста
Футбол | 09 февраля 2025, 12:44 3
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал украинского футболиста
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги подписал украинского футболиста

Марко Подоляк заключил соглашение с «Леганесом»

Брага уверенно переиграла Жил Висенте, который играл в меньшинстве
Футбол | 10.02.2025, 04:21
Брага уверенно переиграла Жил Висенте, который играл в меньшинстве
Брага уверенно переиграла Жил Висенте, который играл в меньшинстве
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Баскетбол | 09.02.2025, 21:58
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Футбол | 09.02.2025, 16:47
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 7
Хоккей
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 14
Бокс
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
08.02.2025, 07:13 38
Футбол
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
У Мбаппе в 26 лет 500 голов+ассистов. Сколько было у Месси и Роналду?
09.02.2025, 02:55 3
Футбол
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем