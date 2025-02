Левандовски повторил достижение Месси в Ла Лиге сезона 2019/20

Роберт Левандовски стал первым игроком Ла Лиги с сезона 2019/20, который забил 19+ голов в своих первых 22 матчах чемпионата.

9 февраля состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Барселоной». Игра завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Последний игрок, забивший 19 или более голов в сезоне Ла Лиги был Лионель Месси (19 голов в кампании лиги 2019/20).

В текущем сезоне испанского чемпионата Роберт принял участие в 22 матчах, отметившись 21 результативным действием (19 голов, 2 ассиста).

«Каталонцы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (15 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

