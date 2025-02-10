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  4. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
10 февраля 2025, 12:36 |
658
0

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов состоится 31-го мая 2025 года

10 февраля 2025, 12:36 |
658
0
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кубок Лиги чемпионов

УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2024/25.

«В дизайне использованы звезды Лиги чемпионов в белом цвете и шестиугольники в ярких зеленых и медных тонах, которые напоминают цвета крыш и зданий в городе. Внутри зеленых и медных панелей расположены небольшие графические элементы, посвященные наиболее узнаваемым достопримечательностям Баварии – Альпам, Палатинскому льву, цветам эдельвейса, Вальдлерхаусу, Английскому саду и хмелю, популярной в регионе культуре», – так объяснили дизайн мяча в УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене, его примет Альянц Арена.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов УЕФА
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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