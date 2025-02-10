ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов
Финал Лиги чемпионов состоится 31-го мая 2025 года
УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2024/25.
«В дизайне использованы звезды Лиги чемпионов в белом цвете и шестиугольники в ярких зеленых и медных тонах, которые напоминают цвета крыш и зданий в городе. Внутри зеленых и медных панелей расположены небольшие графические элементы, посвященные наиболее узнаваемым достопримечательностям Баварии – Альпам, Палатинскому льву, цветам эдельвейса, Вальдлерхаусу, Английскому саду и хмелю, популярной в регионе культуре», – так объяснили дизайн мяча в УЕФА.
Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене, его примет Альянц Арена.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги чемпионов.
Made for Munich, made for the #UCLfinal 🥰— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 10, 2025
Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... 🏆✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO
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