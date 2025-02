ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов

УЕФА представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2024/25.

«В дизайне использованы звезды Лиги чемпионов в белом цвете и шестиугольники в ярких зеленых и медных тонах, которые напоминают цвета крыш и зданий в городе. Внутри зеленых и медных панелей расположены небольшие графические элементы, посвященные наиболее узнаваемым достопримечательностям Баварии – Альпам, Палатинскому льву, цветам эдельвейса, Вальдлерхаусу, Английскому саду и хмелю, популярной в регионе культуре», – так объяснили дизайн мяча в УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене, его примет Альянц Арена.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА планирует отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги чемпионов.

Made for Munich, made for the #UCLfinal 🥰



Introducing the UEFA Champions League Final Pro Match Ball... 🏆✨@adidasfootball | #TheStarOfTheGame pic.twitter.com/YwEHVioILO