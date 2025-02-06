УЕФА планирует отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги чемпионов

В УЕФА начали обсуждение об отмене дополнительного времени в случае ничьей по сумме двух матчей в плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в случае ничьей предлагается сразу переходить к серии послематчевых пенальти.

В футбольной организации отмечают, что такое решение поможет снизить нагрузку на игроков, ведь некоторые команды имеют слишком плотный календарь.

Однако, даже если новое правило примут, оно вступит в силу не ранее 2027 года из-за действующих контрактов с телетрансляторами. Сейчас ведутся только консультации по этому вопросу.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.