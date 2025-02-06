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Лига чемпионов
06 февраля 2025, 16:15 |
661
2

УЕФА планирует отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги чемпионов

Сейчас специалисты консультируются по поводу этого вопроса

06 февраля 2025, 16:15 |
661
2
УЕФА планирует отменить экстра-таймы в плей-офф Лиги чемпионов
UEFA.com. Кубок Лиги чемпионов

В УЕФА начали обсуждение об отмене дополнительного времени в случае ничьей по сумме двух матчей в плей-офф Лиги чемпионов.

Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, в случае ничьей предлагается сразу переходить к серии послематчевых пенальти.

В футбольной организации отмечают, что такое решение поможет снизить нагрузку на игроков, ведь некоторые команды имеют слишком плотный календарь.

Однако, даже если новое правило примут, оно вступит в силу не ранее 2027 года из-за действующих контрактов с телетрансляторами. Сейчас ведутся только консультации по этому вопросу.

Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.

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УЕФА Лига чемпионов правила футбола
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Скасування додаткового часу виглядає логічним кроком після відміни правила гостьового голу. Та і навантаження на гравців зросли при новому форматі єврокубків
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0
Микола Унгурян
типу це не УЄФА змінило формат єврокубків щоб було більше матчів? Типу не УЄФА та ФІФА організовують нові турніри типу Ліги націй чи клубного чемпіонату, щоб матчів було більше, а тут враз почали турбуватись за здоров'я гравців? 
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0
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