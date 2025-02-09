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  4. Пулишич – лучший ассистент Серии А с начала своего дебюта за Милан
Италия
09 февраля 2025, 20:37 |
120
0

Пулишич – лучший ассистент Серии А с начала своего дебюта за Милан

Кристиан в матче против «Эмполи» отдал две результативные передачи

09 февраля 2025, 20:37 |
120
0
Пулишич – лучший ассистент Серии А с начала своего дебюта за Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

С начала своего дебюта за «Милан» (2023/24) Кристиан Пулишич отдал наибольшее количество результативных передач в Серии А (14).

8 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Миланом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Пулишич сыграл за итальянский клуб во всех соревнованиях 80 матчей, забил 27 голов и отдал 20 ассистов.

В этой кампании итальянского чемпионата Кристиан принял участие в 19 поединках, отметившись 14 результативными действиями (6 Г + 8 А). «Милан» находится на седьмом месте в лиге (10 побед, 8 ничьих, 5 поражений).

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Милан Серия A Эмполи чемпионат Италии по футболу статистика Кристиан Пулишич
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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