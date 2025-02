Пулишич – лучший ассистент Серии А с начала своего дебюта за Милан

С начала своего дебюта за «Милан» (2023/24) Кристиан Пулишич отдал наибольшее количество результативных передач в Серии А (14).

8 февраля состоялась игра 24-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Миланом». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Пулишич сыграл за итальянский клуб во всех соревнованиях 80 матчей, забил 27 голов и отдал 20 ассистов.

В этой кампании итальянского чемпионата Кристиан принял участие в 19 поединках, отметившись 14 результативными действиями (6 Г + 8 А). «Милан» находится на седьмом месте в лиге (10 побед, 8 ничьих, 5 поражений).

Christian Pulisic has now provided more assists than any other player in Serie A since he joined Milan at the start of last season (14).



