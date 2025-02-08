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Чемпионат Италии
Эллас Верона
08.02.2025 16:00 – FT 0 : 5
Аталанта
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Италия
08 февраля 2025, 20:58 | Обновлено 08 февраля 2025, 21:18
627
3

ВИДЕО. Форвард Аталанты забил 4 гола, Милан выиграл матч с двумя удалениями

Ретеги выдал невероятный матч за Аталанту

08 февраля 2025, 20:58 | Обновлено 08 февраля 2025, 21:18
627
3
ВИДЕО. Форвард Аталанты забил 4 гола, Милан выиграл матч с двумя удалениями
Getty Images/Global Images Ukraine

Аталанта в чемпионате Италии остается в гонке за титул, а в субботу команда обыграла Верону со счетом 5:0. Невероятную игру выдал форвард Матео Ретеги, который оформил четыре гола. Аталанта набрала 50 очков и идет на третьей позиции.

В другой встрече дня Милан в матче с двумя удалениями сумел обыграть Эмполи со счетом 2:0 благодаря голам Рафаэля Леау и новичка Сантьяго Хименеса.

Милан с 38 очками поднимается на 7-е место.

Чемпионат Италии. 24-й тур

Верона – Аталанта 0:5
Голы: Ретеги, 21, 25, 44, 56, Эдерсон, 37

Эмполи – Милан 0:2
Голы: Леау, 68, Хименес, 76

Удалены: Мариануччи, 66 – Томори, 55

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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WalterBlack
Ретегі у цьому сезоні це щось з чимось, топ клубам Європи потрібно задуматися над трансфером такого гравця, він будь-якій команді буде корисний
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0
Saar
Серія А - вогонь просто!!!!!!
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0
ivankondrat96
Мілан трохи не на своєму місці знаходиться. Співпраця з Фонсекою не пішла команді на користь. Може Консейсау все ж зможе виправити ситуацію
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-1
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