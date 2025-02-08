ВИДЕО. Форвард Аталанты забил 4 гола, Милан выиграл матч с двумя удалениями
Ретеги выдал невероятный матч за Аталанту
Аталанта в чемпионате Италии остается в гонке за титул, а в субботу команда обыграла Верону со счетом 5:0. Невероятную игру выдал форвард Матео Ретеги, который оформил четыре гола. Аталанта набрала 50 очков и идет на третьей позиции.
В другой встрече дня Милан в матче с двумя удалениями сумел обыграть Эмполи со счетом 2:0 благодаря голам Рафаэля Леау и новичка Сантьяго Хименеса.
Милан с 38 очками поднимается на 7-е место.
Чемпионат Италии. 24-й тур
Верона – Аталанта 0:5
Голы: Ретеги, 21, 25, 44, 56, Эдерсон, 37
Эмполи – Милан 0:2
Голы: Леау, 68, Хименес, 76
Удалены: Мариануччи, 66 – Томори, 55
События матча
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