8 февраля швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира WTA 500 в Абу-Даби, переиграв в финале Эшлин Крюгер.

После триумфа Белинда вышла на корт вместе со своим ребенком. Бенчич родила дочь Беллу. Титул в Абу-Даби стал для нее первым после декрета. Ровно 2 года назад Бенчич также стала чемпионкой на кортах Абу-Даби.

«Я очень счастлива вернуться в Абу-Даби. Я не могла себе этого представить. Я немного растрогана – я очень упорно работала, чтобы просто начать играть, вернуться в Тур, выиграть титул. Я очень горжусь своей семьей, это очень особенный момент. Я даже не могу отблагодарить их за поддержку на протяжении всей недели, как и тренера, Йена Хьюза. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы снова здесь сыграть. Моей семье дома, всей команде, и, конечно, мужу и дочери Белле – я так вас люблю!

Моей большой мечтой было вернуться, сыграть перед дочерью и взять титул. Это первый турнир, который я выиграла дважды, так что теперь он будет моим любимым. Я буду приезжать сюда до конца карьеры».

После триумфа Белинды ее муж Мартин Хромкович заплакал, не сдержав эмоций радости.

ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал

Belinda Bencic’s husband’s reaction after she won her first title as a mom in Abu Dhabi. 🥹



He wipes tears from his face while he’s holding their daughter, Bella.



Proud day for this beautiful family. ❤️



pic.twitter.com/ZCSBuw6m6S