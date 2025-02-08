Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал
WTA
08 февраля 2025, 20:51 |
599
0

ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал

Милота дня после успеха Белинды на кортах Абу-Даби

08 февраля 2025, 20:51 |
599
0
ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич и ее дочка Белла

8 февраля швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала чемпионкой турнира WTA 500 в Абу-Даби, переиграв в финале Эшлин Крюгер.

После триумфа Белинда вышла на корт вместе со своим ребенком. Бенчич родила дочь Беллу. Титул в Абу-Даби стал для нее первым после декрета. Ровно 2 года назад Бенчич также стала чемпионкой на кортах Абу-Даби.

«Я очень счастлива вернуться в Абу-Даби. Я не могла себе этого представить. Я немного растрогана – я очень упорно работала, чтобы просто начать играть, вернуться в Тур, выиграть титул. Я очень горжусь своей семьей, это очень особенный момент. Я даже не могу отблагодарить их за поддержку на протяжении всей недели, как и тренера, Йена Хьюза. Думаю, мы хорошо поработали, чтобы снова здесь сыграть. Моей семье дома, всей команде, и, конечно, мужу и дочери Белле – я так вас люблю!

Моей большой мечтой было вернуться, сыграть перед дочерью и взять титул. Это первый турнир, который я выиграла дважды, так что теперь он будет моим любимым. Я буду приезжать сюда до конца карьеры».

После триумфа Белинды ее муж Мартин Хромкович заплакал, не сдержав эмоций радости.

ВИДЕО. Бенчич вышла на корт с ребенком после триумфа в ОАЭ. Муж заплакал

По теме:
Олимпийская чемпионка 2020 с камбеком выиграла первый трофей за 2 года
Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Белинда Бенчич – Эшлин Крюгер. Прогноз на финал турнира WTA 500 в Абу-Даби
видео эмоции Белинда Бенчич WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08 февраля 2025, 20:13 5
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Футбол | 08 февраля 2025, 08:06 7
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу

Sport.ua – об известных футболистах, тренирующих в малоизвестной местности

Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Футбол | 08.02.2025, 07:13
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Мудрика могут отстранить, если проба В будет отрицательной. Почему так?
Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме
Теннис | 08.02.2025, 18:08
Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме
Сказка закончилась. Определен первый финалист турнира АТР 500 в Роттердаме
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Футбол | 08.02.2025, 18:58
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
Потеря для Гвардиолы. Суперзвезда и легенда Ман Сити перейдет в другой клуб
08.02.2025, 00:58 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
07.02.2025, 20:26
Бокс
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 2
Бокс
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
06.02.2025, 17:50 83
Футбол
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
Четыре украинские теннисистки заявлены на «пятый турнир Grand Slam»
07.02.2025, 08:22
Теннис
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем