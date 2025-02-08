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Англия
08 февраля 2025, 18:34 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:07
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0

Эвертон сообщил: Миколенко получил травму икроножной мышцы

Ириски приняли меру предосторожности и не включили украинца в заявку на игру

08 февраля 2025, 18:34 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:07
60
0
Эвертон сообщил: Миколенко получил травму икроножной мышцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на матч Кубка Англии.

Как сообщила пресс-служба ирисок, это мера предосторожности в связи с травмой икроножной мышцы.

8 февраля в 17:00 проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором играют «Эвертон» и «Борнмут».

Команды встречаются на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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Эвертон Кубок Англии по футболу Борнмут Виталий Миколенко Эвертон - Борнмут травма
Николай Степанов Источник: ФК Эвертон
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