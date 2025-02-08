Англия08 февраля 2025, 18:34 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:07
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Эвертон сообщил: Миколенко получил травму икроножной мышцы
Ириски приняли меру предосторожности и не включили украинца в заявку на игру
08 февраля 2025, 18:34 | Обновлено 08 февраля 2025, 19:07
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Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на матч Кубка Англии.
Как сообщила пресс-служба ирисок, это мера предосторожности в связи с травмой икроножной мышцы.
8 февраля в 17:00 проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором играют «Эвертон» и «Борнмут».
Команды встречаются на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Vitalii Mykolenko misses out on today's squad as a precaution after feeling his calf. #EmiratesFACup https://t.co/kchXTSGlsA— Everton (@Everton) February 8, 2025
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