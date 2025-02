Эвертон сообщил: Миколенко получил травму икроножной мышцы

Украинский защитник Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» на матч Кубка Англии.

Как сообщила пресс-служба ирисок, это мера предосторожности в связи с травмой икроножной мышцы.

8 февраля в 17:00 проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором играют «Эвертон» и «Борнмут».

Команды встречаются на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Vitalii Mykolenko misses out on today's squad as a precaution after feeling his calf. #EmiratesFACup https://t.co/kchXTSGlsA