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  4. Миколенко не попал в заявку. Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут
Англия
08 февраля 2025, 16:10 |
105
0

Миколенко не попал в заявку. Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут

Поединок 1/16 финала Кубка Англии состоится 8 февраля

08 февраля 2025, 16:10 |
105
0
Миколенко не попал в заявку. Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Борнмут

8 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Эвертоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

В стартовом составе гостей на поле с первых минут выйдет защитник Илья Забарный. Интересно, что другой украинец Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона».

На стадии 1/32 финала «Эвертон» одолел «Питерборо» со счетом 2:0, «Борнмут» разгромил «Вест Бромвич» 5:1.

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Кубок Англии по футболу Эвертон Борнмут Илья Забарный Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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