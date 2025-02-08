Англия08 февраля 2025, 16:10 |
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Миколенко не попал в заявку. Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут
Поединок 1/16 финала Кубка Англии состоится 8 февраля
08 февраля 2025, 16:10 |
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8 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Эвертоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
В стартовом составе гостей на поле с первых минут выйдет защитник Илья Забарный. Интересно, что другой украинец Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона».
На стадии 1/32 финала «Эвертон» одолел «Питерборо» со счетом 2:0, «Борнмут» разгромил «Вест Бромвич» 5:1.
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