Миколенко не попал в заявку. Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут

8 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Эвертон» и «Борнмут».

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Эвертоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

В стартовом составе гостей на поле с первых минут выйдет защитник Илья Забарный. Интересно, что другой украинец Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона».

На стадии 1/32 финала «Эвертон» одолел «Питерборо» со счетом 2:0, «Борнмут» разгромил «Вест Бромвич» 5:1.