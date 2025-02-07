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  4. Бенчич идет за трофеем. Олимпийская чемпионка 2020 наказала Рыбакину в ОАЭ
WTA
07 февраля 2025, 19:16 | Обновлено 07 февраля 2025, 19:32
644
4

Бенчич идет за трофеем. Олимпийская чемпионка 2020 наказала Рыбакину в ОАЭ

Белинда в трех сетах переиграла Елену в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби

07 февраля 2025, 19:16 | Обновлено 07 февраля 2025, 19:32
644
4
Бенчич идет за трофеем. Олимпийская чемпионка 2020 наказала Рыбакину в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич

Олимпийская чемпионка 2020 года и бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (WTA 157) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В полуфинале швейцарка в трех сетах переиграла первую сеяную и действующую чемпионку соревнований Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 2 час и 5 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 3:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Бенчич выиграла второе очное противостояние.

Белинда впервые с апреля 2023 года сыграет в финале на уровне Тура. Тогда она в решающем поединке Чарльстона уступила Онс Жабер.

Для Белинды это будет 19-й финал на турнирах WTA. На ее счету 8 трофеев.

В финале Абу-Даби Бенчич сыграет против Эшлин Крюгер, которая ранее выбила Линду Носкову.

Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Getty Images/Global Images Ukraine. Белинда Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Белинда Бенчич Елена Рыбакина WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Sit Simurg
.. ну і добре ..)
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+2
T-800
хоть на на Шлеме в финале фреддикрюгер против белки
Ответить
+1
Love_Rybakinu_and_Shakhtar
🇺🇦🇺🇦🇺🇦Слава Україні!🇺🇦 Героям слава!🇺🇦 Дякуємо ЗСУ,🇺🇦 що взагалі живі і маємо можливість дивитись захопливі тенісні турніри. 😢Очень печальный момент. Но она ещё вернётся на свой пик!✊ И мы этого несомненно дождемся!
А сегодня безграничная поддержка Рыбке! 🥰🥰🥰
Безграничная любовь 💖🐟Рыбке!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Rybakina forever! 🌟
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-4
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