Бенчич идет за трофеем. Олимпийская чемпионка 2020 наказала Рыбакину в ОАЭ

Олимпийская чемпионка 2020 года и бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич (WTA 157) пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В полуфинале швейцарка в трех сетах переиграла первую сеяную и действующую чемпионку соревнований Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 5) за 2 час и 5 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 3:6, 4:6

Это была третья встреча соперниц. Бенчич выиграла второе очное противостояние.

Белинда впервые с апреля 2023 года сыграет в финале на уровне Тура. Тогда она в решающем поединке Чарльстона уступила Онс Жабер.

Для Белинды это будет 19-й финал на турнирах WTA. На ее счету 8 трофеев.

В финале Абу-Даби Бенчич сыграет против Эшлин Крюгер, которая ранее выбила Линду Носкову.

From Wild Card to Finalist 👏@BelindaBencic battles it out and defeats the defending champion 3-6, 6-3, 6-4.#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/dpGZzLqT8D