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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 14:19 | Обновлено 07 февраля 2025, 14:25
107
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Оболонь проводит спарринг с Фастав Злин. Стартовые составы

Команда Сергея Шищенко играет контрольный матч на сборах в Турции

07 февраля 2025, 14:19 | Обновлено 07 февраля 2025, 14:25
107
0
Оболонь проводит спарринг с Фастав Злин. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко проведут с клубом «Фастав Злин» (Чехия).

«Злин» выступает во втором по силе дивизионе чешского футбола. После первой части сезона команда идет на первом месте, набрав 40 очков в 12 матчах. «Злин» в матчах чемпионате в этом сезоне еще не проигрывал (12 побед и 4 ничьи).

Предыдущий матч «Оболони» на сборах завершился разгромом. Представитель УПЛ проиграл второй команде венского «Рапида» со счетом 1:5.

Ранее сообщалось, что у «Оболони» возникли проблемы с последним спаррингом в Турции.

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Оболонь Киев Фастав Злин учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: Instagram
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