Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 13:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 13:57
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Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
07 февраля 2025, 13:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 13:57
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Фастав» Злин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 7 февраля в 15:00 в Турции.
Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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