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Товарищеские матчи
Оболонь
07.02.2025 15:00 - : -
Фастав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 13:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 13:57
37
0

Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

07 февраля 2025, 13:53 | Обновлено 07 февраля 2025, 13:57
37
0
Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет чешский клуб «Фастав» Злин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 7 февраля в 15:00 в Турции.

Оболонь – Фастав Злин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Фастав Злин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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