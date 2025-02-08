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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень мощно выглядели»
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 10:59 |
135
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень мощно выглядели»

Главный тренер «Оболони» прокомментировал победу в контрольном матче

08 февраля 2025, 10:59 |
135
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы очень мощно выглядели»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко провели с клубом «Фастав Злин» (Чехия) и одержали победу со счетом 1:0. Главный тренер «Оболони» остался доволен результатом.

– Поединок был очень тяжелым, потому что чемпионат Чехии очень мощный. Команда – лидер первого дивизиона своего, но матч получился напряженный и боевой, потому что были эмоции, был характер. Я очень доволен действиями игроков, потому что мы очень агрессивно играли впереди, очень здорово играли в переходах как от атаки в оборону, так и из обороны в атаку.

Поэтому я доволен и счетом, и игрой игроков. Наверное, мы их повозили немного в некоторых эпизодах, поэтому они на эмоциях действовали очень жестко, поэтому такие эмоции были. Это футбол, это игра, и самое главное, чтобы без травм было.

– Действительно, хорошо прошло все, мне казалось, момент за моментом создавала команда. У Ильина были достаточно хорошие шансы. Что касается результативности, как Вы оцените сегодня нашу команду?

– Надо еще проанализировать этот матч, потому что на эмоциях мне понравилось в плане моментов, но еще проанализируем, посмотрим этот матч. Да, на эмоциях можно сказать, что очень неплохие у нас были подходы к воротам, потому что и в первом тайме, и некоторые моменты были и во втором. Я считаю счет закономерен сейчас, потому что мы очень мощно выглядели и контролировали игру по всем аспектам.

И я рад, что ребята выдержали и темп такой, и эмоции были, и матч был жесткий. Потому я очень доволен, что мы без травм и справились с такой игрой.

– Около недели осталось команде пробыть на турецких сборах, как оцените физическое состояние игроков всей команды?

– Я доволен физическим состоянием, потому что мы очень хорошую выполняли работу. Сейчас еще два поединка у нас 11 и 13 числа, поэтому уже будем готовиться к этим матчам в штатном режиме и уже будем возвращаться домой.

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Сергей Шищенко товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Фастав Злин контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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