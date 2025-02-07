Гол Суханова принес победу. Оболонь обыграла Фастав Злин
Команда Сергея Шищенко провела контрольный матч на сборах в Турции
«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередной спарринг подопечные Сергея Щищенко провела с клубом «Фастав Злин» (Чехия).
«Злин» выступает во втором по силе дивизионе чешского футбола. Команда идет на первом месте, набрав 40 очков в 12 матчах. «Злин» в матчах чемпионата в этом сезоне еще не проигрывал (12 побед и 4 ничьи).
«Оболонь» с «Фастав Злин» одержала минимальную победу. Решающий мяч на счету Сергея Суханова. На 80-й минуте матча защитник «Оболони» реализовал пенальти.
Товарищеский матч. 7 февраля. Турция
«Оболонь» (Украина) – «Фастав Злин» (Чехия) – 1:0
Гол: Суханов, 80 (с пенальти).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Украины по хоккею на выезде была сильнее Румынии
«Наполи» готовит серьезную трансферную компанию на лето, одна из целей – Судаков