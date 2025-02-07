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Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 17:28 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:58
139
0

Гол Суханова принес победу. Оболонь обыграла Фастав Злин

Команда Сергея Шищенко провела контрольный матч на сборах в Турции

07 февраля 2025, 17:28 | Обновлено 07 февраля 2025, 17:58
139
0
Гол Суханова принес победу. Оболонь обыграла Фастав Злин
ФК Оболонь

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередной спарринг подопечные Сергея Щищенко провела с клубом «Фастав Злин» (Чехия).

«Злин» выступает во втором по силе дивизионе чешского футбола. Команда идет на первом месте, набрав 40 очков в 12 матчах. «Злин» в матчах чемпионата в этом сезоне еще не проигрывал (12 побед и 4 ничьи).

«Оболонь» с «Фастав Злин» одержала минимальную победу. Решающий мяч на счету Сергея Суханова. На 80-й минуте матча защитник «Оболони» реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 7 февраля. Турция

«Оболонь» (Украина) – «Фастав Злин» (Чехия) – 1:0

Гол: Суханов, 80 (с пенальти).

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Сергей Шищенко товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев Фастав Злин контрольные матчи УПЛ Сергей Суханов
Сергей Турчак Источник: Instagram
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