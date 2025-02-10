Оболонь – Фастав Злин – 1:0. Суханов забил с пенальти. Видео гола и обзор

«Оболонь» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко провели с чешским клубом «Фастав Злин».

«Злин» выступает во втором по силе дивизионе чешского футбола. Команда идет на первом месте, набрав 40 очков в 12 матчах. «Злин» в матчах чемпионата в этом сезоне еще не проигрывал (12 побед и 4 ничьи).

В матче с «Фастав Злин» «Оболонь» одержала минимальную победу. Решающий мяч забил Сергей Суханов. На 80-й минуте матча защитник «Оболони» реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 7 февраля. Турция

«Оболонь» (Украина) – «Фастав Злин» (Чехия) – 1:0

Гол: Суханов, 80 (с пенальти).

Стартовый состав Оболони: Федоривский, Карась, Дубко, Осман, Стасюк, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Ильин, Теслюк.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча