У Оболони возникли проблемы с последним спаррингом в Турции

Как стало известно Sport.ua, киевская Оболонь планировала завершить турецкий этап подготовки 14 февраля контрольным матчем.

Партнеры Оболони, которые занимались организацией сбора в Турции, никак не могут подыскать последнего спарринг-партнера. Вот почему все идет к тому, что пивовары вынуждены будут ограничиться 6 контрольными поединками на этом этапе подготовки.

Подопечные Сергея Шищенко в одном спарринге взяли верх, еще в трех потерпели разгромные поражения. Далее Оболонь проведет контрольные матчи с клубами Фастав из Чехии (7 февраля) и Милсами из Молдовы (13 февраля).

После возобновления УПЛ в 18-м туре киевская Оболонь будет принимать полтавскую Ворсклу.