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Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 04 февраля 2025, 23:18
127
0

У Оболони возникли проблемы с последним спаррингом в Турции

Пивовары вынуждены будут ограничиться 6 контрольными поединками

04 февраля 2025, 22:59 | Обновлено 04 февраля 2025, 23:18
127
0
У Оболони возникли проблемы с последним спаррингом в Турции
ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, киевская Оболонь планировала завершить турецкий этап подготовки 14 февраля контрольным матчем.

Партнеры Оболони, которые занимались организацией сбора в Турции, никак не могут подыскать последнего спарринг-партнера. Вот почему все идет к тому, что пивовары вынуждены будут ограничиться 6 контрольными поединками на этом этапе подготовки.

Подопечные Сергея Шищенко в одном спарринге взяли верх, еще в трех потерпели разгромные поражения. Далее Оболонь проведет контрольные матчи с клубами Фастав из Чехии (7 февраля) и Милсами из Молдовы (13 февраля).

После возобновления УПЛ в 18-м туре киевская Оболонь будет принимать полтавскую Ворсклу.

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Сергей Шищенко товарищеские матчи Рапид Вена учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ Милсами Фастав Злин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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