Разгром от австрийцев. Оболонь проиграла второй команде Рапида

«Оболонь» сыграла очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Сергея Шищенко стала команда «Рапид-2» (Австрия). Для «Оболони» этот матч стал вторым за день. Утром команда со счетом 3:2 обыграла польскую «Вислу» (Краков).

Матч с «Рапидом-2» начался для «Оболони» крайне неудачно. Команда пропустила на 1-й, 7-й и 11-й минутах. На 21-й минуте «Оболонь» смогла распечатать голкипера соперника. Но еще до перерыва, а точнее на 36-й и 39-й минутах, в ворота «Оболони» влетело еще два мяча.

Второй тайм прошел без забитых мячей. Поражение от второй команды «Рапида» стало третьим разгромным на сборах в Турции. Ранее команда Сергея Шищенко проиграла болгарскому клубу «Септември» (0:3) и польскому ЛКС Лодзь (0:3).

Товарищеский матч. 1 февраля. Турция.

Оболонь (Киев, Украина) – Рапид-2 (Вена, Австрия) – 1:5