Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром от австрийцев. Оболонь проиграла второй команде Рапида
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 17:56 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:59
150
0

Разгром от австрийцев. Оболонь проиграла второй команде Рапида

Команда Сергея Шищенко провела второй спарринг за день

01 февраля 2025, 17:56 | Обновлено 01 февраля 2025, 17:59
150
0
Разгром от австрийцев. Оболонь проиграла второй команде Рапида
ФК Оболонь

«Оболонь» сыграла очередной контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Сергея Шищенко стала команда «Рапид-2» (Австрия). Для «Оболони» этот матч стал вторым за день. Утром команда со счетом 3:2 обыграла польскую «Вислу» (Краков).

Матч с «Рапидом-2» начался для «Оболони» крайне неудачно. Команда пропустила на 1-й, 7-й и 11-й минутах. На 21-й минуте «Оболонь» смогла распечатать голкипера соперника. Но еще до перерыва, а точнее на 36-й и 39-й минутах, в ворота «Оболони» влетело еще два мяча.

Второй тайм прошел без забитых мячей. Поражение от второй команды «Рапида» стало третьим разгромным на сборах в Турции. Ранее команда Сергея Шищенко проиграла болгарскому клубу «Септември» (0:3) и польскому ЛКС Лодзь (0:3).

Товарищеский матч. 1 февраля. Турция.

Оболонь (Киев, Украина) – Рапид-2 (Вена, Австрия) – 1:5

По теме:
Вырвали победу в конце матча. Карпаты обыграли Железничар
Тлумак приносит победу. Рух в спарринге обыграл Грацер
Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь Киев Рапид Вена товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Сергей Шищенко
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01 февраля 2025, 09:01 2
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного

«Ньюкасл» нацелился на трансфер украинца

Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Футбол | 01 февраля 2025, 16:35 3
Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло
Игрок сборной Украины дебютировал в Чемпионшипе. Как все прошло

Таловеров отыграл весь матч за Плимут

Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Футбол | 01.02.2025, 10:07
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Бокс | 01.02.2025, 08:48
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Футбол | 01.02.2025, 10:01
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Экс-игрок сборной Украины: «Никогда бы не надел бело-синюю футболку Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
Известно, сколько получил Шахтер за трансфер Степаненко в Турцию
31.01.2025, 17:34 14
Футбол
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 16
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
31.01.2025, 08:53
Бокс
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
Выдающийся украинский боксер ответил, превзошел ли Усик братьев Кличко
31.01.2025, 01:18 3
Бокс
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
«Все его любят». Раньери дал пресс-конференцию после матча с Айнтрахтом
31.01.2025, 08:26
Футбол
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем