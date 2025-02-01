Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
01.02.2025 15:00 – 80 1 : 5
Рапид Вена
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 февраля 2025, 15:20 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:34
103
0

Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

01 февраля 2025, 15:20 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:34
103
0
Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Рапид-2» Вена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 15:00 в Турции.

Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Левый Берег – Фратрия Варна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты – Железничар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты проводят спарринг с Железничаром. Стартовые составы
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рапид Вена
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Футбол | 31 января 2025, 21:17 19
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения
Нереализованный пенальти. Бущан дебютировал в Аль-Шабабе с поражения

Украинский вратарь пропустил три гола

В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
Футбол | 01 февраля 2025, 13:26 11
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского
В Металлисте 1925 рассказали, как обогнали Шахтер в трансфере Крупского

Юрий Коротун прокомментировал трансфер украинского защитника

Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Футбол | 01.02.2025, 09:01
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.02.2025, 15:51
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Бокс | 01.02.2025, 09:22
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 8
Футбол
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
Фьюри впервые обратился к фанатам после ухода из бокса. Многих разочаровал
01.02.2025, 03:24
Бокс
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 45
Футбол
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
31.01.2025, 00:05 4
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 325
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 15
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 56
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем