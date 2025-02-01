Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Рапид-2» Вена.

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Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 15:00 в Турции.

Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча