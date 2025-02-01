01.02.2025 15:00 – 80’ 1 : 5
Украина. Премьер лига01 февраля 2025, 15:20 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:34
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Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 февраля в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
01 февраля 2025, 15:20 | Обновлено 01 февраля 2025, 15:34
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Рапид-2» Вена.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 1 февраля в 15:00 в Турции.
Оболонь – Рапид-2 Вена. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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