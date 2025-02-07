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  4. Салах – второй игрок Ливерпуля по количеству забитых пенальти в сезоне
Кубок Англии
07 февраля 2025, 01:51 |
19
0

Салах – второй игрок Ливерпуля по количеству забитых пенальти в сезоне

В матче против «Тоттенхэма» нападающий реализовал свой восьмой 11-метровый удар

07 февраля 2025, 01:51 |
19
0
Салах – второй игрок Ливерпуля по количеству забитых пенальти в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил восемь пенальти во всех турнирах этого сезона.

6 февраля состоялась игра 1/2 финала Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Поединок завершился победой хозяев поля (4:0). По итогам двух матчей (4:1) «мерсисайдцы» вышли в финал турнира.

Салах стал вторым игроком «Ливерпуля» после Стивена Джеррарда по количеству реализованных 11-метровых ударов в одном сезоне. Джеррард забил 11 пенальти в сезоне 2013/14.

Финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Ливерпуль Тоттенхэм Стивен Джеррард статистика Мохамед Салах Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль - Тоттенхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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