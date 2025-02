Салах – второй игрок Ливерпуля по количеству забитых пенальти в сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил восемь пенальти во всех турнирах этого сезона.

6 февраля состоялась игра 1/2 финала Кубка Англии между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Поединок завершился победой хозяев поля (4:0). По итогам двух матчей (4:1) «мерсисайдцы» вышли в финал турнира.

Салах стал вторым игроком «Ливерпуля» после Стивена Джеррарда по количеству реализованных 11-метровых ударов в одном сезоне. Джеррард забил 11 пенальти в сезоне 2013/14.

Финал Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» состоится 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

