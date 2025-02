Бывший скаут донецкого Шахтера трудоустроился в Бразилии

28-летний украинский скаут Андрей Федченков стал руководителем скаутского отдела «Фламенго».

Об этом информирует издание Globo Esporte.

В бразильский клуб его пригласил Жосе Боту, с которым он работал в донецком «Шахтере» и греческом «ПАОКе».

Именно в греческом клубе украинец занимал аналогичную должность.

Последним местом работы Федченкова был валлийский «Кардифф Сити», который выступает в Чемпионшипе.

Впрочем, на официальной странице Андрея Федченкова в Instagram пока что нет подтверждения этого перехода. «Фламенго» также официально не сообщал о назначении.

❗️ | A pedido de José Boto, Flamengo contrata Andrii Fedchenkov para chefiar o departamento de scout do clube.



Profissional ucraniano estava no Cardiff City e se desligou do clube inglês.



Boto e Andrii trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e no PAOK (Grécia). No… pic.twitter.com/drwZTjqex8