Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеффилд Уенздей – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Шеффилд Уэнсдей
10.01.2026 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
09 января 2026, 23:12 | Обновлено 09 января 2026, 23:49
3
0

Шеффилд Уенздей – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 10 января в 17:00 по Киеву

09 января 2026, 23:12 | Обновлено 09 января 2026, 23:49
3
0
Шеффилд Уенздей – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Брентфорд

В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Шеффилдом Венздей» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Шеффилд Венздей

Дела у коллектива в текущем сезоне совсем плохи. В начале сезона из-за финансовых нарушений федерация оштрафовала «сов» на 18 очков, из которых отыграть удалось лишь 11. На данный момент клуб имеет на балансе -7 баллов и занимает последнее, 24 место Чемпионшипа. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 32 зачетных пункта, так что даже чудо не спасет «Шеффилд Венздей» от вылета.

Кубок английской лиги команда покинула на стадии 1/16 финала после поражения против «Гримсби».

Брентфорд

А вот «пчелы» несмотря на значительное ослабление летом демонстрируют отличные результаты. После 21 тура Премьер-лиги на их балансе есть 33 зачетных пункта, позволяющих находиться на 5-м месте турнирной таблицы. И от 4-й, и от 9-й позиции клуб отделяет всего 2 балла.

Из Кубка английской лиги клуб Егора Ярмолюка вылетел на стадии четвертьфинала после проигрыша против «Ман Сити».

Личные встречи

Последний раз клубы играли между собой в октябре 2022 года в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Тогда игра завершилась вничью, но победу в серии пенальти одержал «Брентфорд».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Шеффилд Венздей» продолжается уже 19 матчей подряд.
  • «Брентфорд» победил в 4/5 предыдущих поединках.
  • В последних 5-х матчах «Брентфорд» пропустил только 3 гола и трижды сохранил ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua
Шеффилд Уэнсдей
10 января 2026 -
17:00
Брентфорд
Тотал больше 3 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тайм в Кубке для Зинченко. Ноттингем по пенальти проиграл триллер Рексхэму
Определены первые участники 1/16 финала Кубка Англии
Чарльтон – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Шеффилд Уэнсдей Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана
Футбол | 09 января 2026, 23:17 0
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана
ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина арендовала у Аталанты экс-полузащитника Милана

Марко Брешианини будет помогать «фиалкам» избежать вылета в Серию B

Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09 января 2026, 19:05 14
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец

60-летний специалист подписал контракт с черно-синими

Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Бокс | 09.01.2026, 04:32
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
Украинец, от которого отказалось Динамо, переедет за границу
08.01.2026, 07:22 1
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 8
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем