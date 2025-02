Тоттенхэм впервые с декабря 2024 года выиграл матч Премьер-лиги

«Тоттенхэм» одержал победу в матче лиги против «Брентфорда», которая стала первой в чемпионате с 15 декабря 2024 года.

2 февраля состоялся поединок 24-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась победой гостей (2:0).

В последний раз «шпоры» выигрывали матч чемпионата против «Саутгемптона» со счетом 5:0.

В текущей кампании Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» располагается на 14-м месте в турнирной таблице лиги (8 побед, 3 ничьи, 13 поражений). «Брентфорд» занимает 11-е место (9 побед, 4 ничьи, 11 поражений).

