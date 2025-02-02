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  4. Каталонская звезда. Ямал побил рекорд Месси за Барселону в Ла Лиге
Испания
02 февраля 2025, 22:42 |
628
1

Каталонская звезда. Ямал побил рекорд Месси за Барселону в Ла Лиге

Произошло это в матче «Барселона» - «Алавес»

02 февраля 2025, 22:42 |
628
1
Каталонская звезда. Ямал побил рекорд Месси за Барселону в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Ламин Ямал в матче против «Алавеса» выполнил 21 попытку дриблинга – лучший показатель среди игроков «Барселоны» в одной игре Ла Лиги с сезона 2005/06.

2 февраля состоялся поединок 22-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом». Встреча завершилась минимальной победой «каталонцев» (1:0).

До Ламина наибольшее количество попыток дриблинга выполнил Лионель Месси в апреле 2007 года в матче против «Мальорки» (20).

В текущем сезоне Ла Лиги Ямал провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 11 ассистов. «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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Барселона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Барселона - Алавес Ламин Ямал Лионель Месси
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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BATI-GOOOOOL
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