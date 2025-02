Каталонская звезда. Ямал побил рекорд Месси за Барселону в Ла Лиге

Ламин Ямал в матче против «Алавеса» выполнил 21 попытку дриблинга – лучший показатель среди игроков «Барселоны» в одной игре Ла Лиги с сезона 2005/06.

2 февраля состоялся поединок 22-го тура испанского чемпионата между «Барселоной» и «Алавесом». Встреча завершилась минимальной победой «каталонцев» (1:0).

До Ламина наибольшее количество попыток дриблинга выполнил Лионель Месси в апреле 2007 года в матче против «Мальорки» (20).

В текущем сезоне Ла Лиги Ямал провел 19 матчей, забил 5 голов и отдал 11 ассистов. «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице (14 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

