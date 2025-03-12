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Лига чемпионов
12 марта 2025, 16:20 | Обновлено 12 марта 2025, 16:35
192
1

Впервые после Тиаго Мотты. Витинья сделал более 200 передач за игру

Полузащитник сделал это в Лиге чемпионов

12 марта 2025, 16:20 | Обновлено 12 марта 2025, 16:35
192
1
Впервые после Тиаго Мотты. Витинья сделал более 200 передач за игру
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний португальский полузащитник ПСЖ Витинья сделал более 200 передач в одном матче Лиги чемпионов.

Об этом сообщает портал Opta.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Витинья выполнил 212 передач обеими ногами.

Рекорд принадлежит итальянскому футболисту бразильского происхождения Тьяго Мотте, который в сезоне 2015/16 в игре против «Челси» сделал 219 передач.

ПСЖ одержал победу над «Ливерпулем» в серии послематчевых пенальти.

Ранее появилась реакция главных тренеров команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Витинья (ПСЖ) ПСЖ Ливерпуль Ливерпуль - ПСЖ Тиаго Мотта рекорд
Александр Сильченко Источник: Opta
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Комментарии 1
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petroif
Щось не можу зрозуміти прикола) 212 передач це більше ніж 219?
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