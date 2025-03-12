Впервые после Тиаго Мотты. Витинья сделал более 200 передач за игру
Полузащитник сделал это в Лиге чемпионов
25-летний португальский полузащитник ПСЖ Витинья сделал более 200 передач в одном матче Лиги чемпионов.
Об этом сообщает портал Opta.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Витинья выполнил 212 передач обеими ногами.
Рекорд принадлежит итальянскому футболисту бразильского происхождения Тьяго Мотте, который в сезоне 2015/16 в игре против «Челси» сделал 219 передач.
ПСЖ одержал победу над «Ливерпулем» в серии послематчевых пенальти.
Ранее появилась реакция главных тренеров команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
212 - Vitinha completed 212 passes against Liverpool across both legs, the most by a PSG midfielder in a UEFA Champions League knockout tie since Thiago Motta in 2015-16 vs Chelsea (219). Ticking. pic.twitter.com/Ao1cEwACxd— OptaPlay (@OptaPlay) March 12, 2025
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