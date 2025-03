Впервые после Тиаго Мотты. Витинья сделал более 200 передач за игру

25-летний португальский полузащитник ПСЖ Витинья сделал более 200 передач в одном матче Лиги чемпионов.

Об этом сообщает портал Opta.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Витинья выполнил 212 передач обеими ногами.

Рекорд принадлежит итальянскому футболисту бразильского происхождения Тьяго Мотте, который в сезоне 2015/16 в игре против «Челси» сделал 219 передач.

ПСЖ одержал победу над «Ливерпулем» в серии послематчевых пенальти.

Ранее появилась реакция главных тренеров команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

