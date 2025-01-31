Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – рекордсмен по количеству домашних побед с 2017/18 в еврокубках
Лига Европы
31 января 2025, 13:59 |
160
0

Рома – рекордсмен по количеству домашних побед с 2017/18 в еврокубках

Итальянский клуб делит первое место по этому показателю с «горожанами»

31 января 2025, 13:59 |
160
0
Рома – рекордсмен по количеству домашних побед с 2017/18 в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

С сезона 2017/18 ни один клуб не одержал больше домашних побед в основных европейских турнирах, чем «Рома».

30 января на «Стадио Олимпико» состоялся матч 8-го тура ЛЕ между «Ромой» и «Айнтрахтом». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Анхелиньо и Шомуродов.

Этот матч стал для итальянцев 33-м без поражений на своем домашнем стадионе с 2017/18. По этому показателю такое же количество матчей имеет и «Манчестер Сити».

В этой кампании Лиги Европы «Рома» заняла 15-е место в группе (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения) и продолжит борьбу в 1/16 финала.

По теме:
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Дулуб нашел причины провала Динамо в Лиге Европы
Динамо, обыграв РФШ, прервало сразу пять «рекордных» серий
Рома Рим Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Манчестер Сити статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
Футбол | 30 января 2025, 23:55 309
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ

Киевляне одержали долгожданную победу в основном раунде Лиги Европы

«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ
Футбол | 31 января 2025, 13:33 0
«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ
«Полностью провалена». Суркис оценил победу Динамо над РФШ

Президент «Динамо» заявил, что клуб провалился в Лиге Европы

Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
Футбол | 31.01.2025, 12:13
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб подписал игрока сборной Украины
Степаненко справился со всеми вызовами в Шахтере, кроме одного
Футбол | 30.01.2025, 16:15
Степаненко справился со всеми вызовами в Шахтере, кроме одного
Степаненко справился со всеми вызовами в Шахтере, кроме одного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 6
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
Экс-чемпион мира: «Я поставил 2 миллиона долларов на свою победу»
29.01.2025, 08:26 13
Бокс
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем