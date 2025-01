Рома – рекордсмен по количеству домашних побед с 2017/18 в еврокубках

С сезона 2017/18 ни один клуб не одержал больше домашних побед в основных европейских турнирах, чем «Рома».

30 января на «Стадио Олимпико» состоялся матч 8-го тура ЛЕ между «Ромой» и «Айнтрахтом». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. Голами отметились Анхелиньо и Шомуродов.

Этот матч стал для итальянцев 33-м без поражений на своем домашнем стадионе с 2017/18. По этому показателю такое же количество матчей имеет и «Манчестер Сити».

В этой кампании Лиги Европы «Рома» заняла 15-е место в группе (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения) и продолжит борьбу в 1/16 финала.

33 - Since 2017/18, no team have won more home games than Roma in major European competitions: 33, level with Manchester City. Fortress. #RomaEintracht