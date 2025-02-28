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Англия
28 февраля 2025, 16:12 | Обновлено 28 февраля 2025, 16:17
535
0

Турнирная таблица АПЛ. Манчестер Сити и Челси подобрались к Ноттингему

Ливерпуль уверенно лидирует в Англии, опережая Арсенал на 13 очков

28 февраля 2025, 16:12 | Обновлено 28 февраля 2025, 16:17
535
0
Турнирная таблица АПЛ. Манчестер Сити и Челси подобрались к Ноттингему
Getty Images/Global Images Ukraine

С 25 по 27 февраля состоялись матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.

За три дня прошли 10 поединков очередного тура.

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Ливерпуль продолжает уверенно лидировать, одержав победу над Ньюкаслом (2:0) и увеличив перевес над ближайшим преследователем до 13 очков.

Манчестер Сити и Челси в турнирной таблице подобрались к Ноттингему, который сыграл вничью с Арсеналом (0:0), идущим на 2-й позиции.

Челси разгромил Саутгемптон (4:0), а Манчестер Сити в гостях одержал победу над Тоттенхэмом (1:0).

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (67 очков), Арсенал (54), Ноттингем Форест (48), Манчестер Сити (47), Челси (46), Ньюкасл (44), Борнмут, Брайтон (по 43), Фулхэм, Астон Вилла (по 42).

⚽️ Английская Премьер-лига

27-й тур, 25–27 февраля 2025

  • 25.02. 21:30. Брайтон – Борнмут – 2:1
  • 25.02. 21:30. Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:2
  • 25.02. 21:30. Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1
  • 25.02. 22:15. Челси – Саутгемптон – 4:0
  • 26.02. 21:30. Брентфорд – Эвертон – 1:1
  • 26.02. 21:30. Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:2
  • 26.02. 21:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
  • 26.02. 21:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
  • 26.02. 22:15. Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0
  • 27.02. 22:00. Вест Хэм – Лестер – 2:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 28 20 7 1 66 - 26 67
2 Арсенал 27 15 9 3 51 - 23 54
3 Ноттингем Форест 27 14 6 7 44 - 33 48
4 Манчестер Сити 27 14 5 8 53 - 37 47
5 Челси 27 13 7 7 52 - 36 46
6 Ньюкасл 27 13 5 9 46 - 38 44
7 Борнмут 27 12 7 8 45 - 32 43
8 Брайтон 27 11 10 6 44 - 39 43
9 Фулхэм 27 11 9 7 40 - 36 42
10 Астон Вилла 28 11 9 8 40 - 45 42
11 Брентфорд 27 11 5 11 48 - 43 38
12 Кристал Пэлас 27 9 9 9 35 - 33 36
13 Тоттенхэм 27 10 3 14 53 - 39 33
14 Манчестер Юнайтед 27 9 6 12 33 - 39 33
15 Вест Хэм 27 9 6 12 32 - 47 33
16 Эвертон 27 7 11 9 30 - 34 32
17 Вулверхэмптон 27 6 4 17 37 - 56 22
18 Ипсвич Таун 27 3 8 16 26 - 57 17
19 Лестер 27 4 5 18 25 - 61 17
20 Саутгемптон 27 2 3 22 19 - 65 9
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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