Турнирная таблица АПЛ. Манчестер Сити и Челси подобрались к Ноттингему

С 25 по 27 февраля состоялись матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.

За три дня прошли 10 поединков очередного тура.

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Ливерпуль продолжает уверенно лидировать, одержав победу над Ньюкаслом (2:0) и увеличив перевес над ближайшим преследователем до 13 очков.

Манчестер Сити и Челси в турнирной таблице подобрались к Ноттингему, который сыграл вничью с Арсеналом (0:0), идущим на 2-й позиции.

Челси разгромил Саутгемптон (4:0), а Манчестер Сити в гостях одержал победу над Тоттенхэмом (1:0).

Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (67 очков), Арсенал (54), Ноттингем Форест (48), Манчестер Сити (47), Челси (46), Ньюкасл (44), Борнмут, Брайтон (по 43), Фулхэм, Астон Вилла (по 42).

⚽️ Английская Премьер-лига

27-й тур, 25–27 февраля 2025

25.02. 21:30. Брайтон – Борнмут – 2:1

– Борнмут – 2:1 25.02. 21:30. Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:2

– 1:2 25.02. 21:30. Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1

– Астон Вилла – 4:1 25.02. 22:15. Челси – Саутгемптон – 4:0

– Саутгемптон – 4:0 26.02. 21:30. Брентфорд – Эвертон – 1:1

26.02. 21:30. Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:2

– Ипсвич – 3:2 26.02. 21:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0

26.02. 21:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1

– 0:1 26.02. 22:15. Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0

– Ньюкасл – 2:0 27.02. 22:00. Вест Хэм – Лестер – 2:0

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 28 20 7 1 66 - 26 67 2 Арсенал 27 15 9 3 51 - 23 54 3 Ноттингем Форест 27 14 6 7 44 - 33 48 4 Манчестер Сити 27 14 5 8 53 - 37 47 5 Челси 27 13 7 7 52 - 36 46 6 Ньюкасл 27 13 5 9 46 - 38 44 7 Борнмут 27 12 7 8 45 - 32 43 8 Брайтон 27 11 10 6 44 - 39 43 9 Фулхэм 27 11 9 7 40 - 36 42 10 Астон Вилла 28 11 9 8 40 - 45 42 11 Брентфорд 27 11 5 11 48 - 43 38 12 Кристал Пэлас 27 9 9 9 35 - 33 36 13 Тоттенхэм 27 10 3 14 53 - 39 33 14 Манчестер Юнайтед 27 9 6 12 33 - 39 33 15 Вест Хэм 27 9 6 12 32 - 47 33 16 Эвертон 27 7 11 9 30 - 34 32 17 Вулверхэмптон 27 6 4 17 37 - 56 22 18 Ипсвич Таун 27 3 8 16 26 - 57 17 19 Лестер 27 4 5 18 25 - 61 17 20 Саутгемптон 27 2 3 22 19 - 65 9 Полная таблица

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