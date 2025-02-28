Турнирная таблица АПЛ. Манчестер Сити и Челси подобрались к Ноттингему
Ливерпуль уверенно лидирует в Англии, опережая Арсенал на 13 очков
С 25 по 27 февраля состоялись матчи 27-го тура Английской Премьер-лиги.
За три дня прошли 10 поединков очередного тура.
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Ливерпуль продолжает уверенно лидировать, одержав победу над Ньюкаслом (2:0) и увеличив перевес над ближайшим преследователем до 13 очков.
Манчестер Сити и Челси в турнирной таблице подобрались к Ноттингему, который сыграл вничью с Арсеналом (0:0), идущим на 2-й позиции.
Челси разгромил Саутгемптон (4:0), а Манчестер Сити в гостях одержал победу над Тоттенхэмом (1:0).
Топ-10 АПЛ: Ливерпуль (67 очков), Арсенал (54), Ноттингем Форест (48), Манчестер Сити (47), Челси (46), Ньюкасл (44), Борнмут, Брайтон (по 43), Фулхэм, Астон Вилла (по 42).
⚽️ Английская Премьер-лига
27-й тур, 25–27 февраля 2025
- 25.02. 21:30. Брайтон – Борнмут – 2:1
- 25.02. 21:30. Вулверхэмптон – Фулхэм – 1:2
- 25.02. 21:30. Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1
- 25.02. 22:15. Челси – Саутгемптон – 4:0
- 26.02. 21:30. Брентфорд – Эвертон – 1:1
- 26.02. 21:30. Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:2
- 26.02. 21:30. Ноттингем Форест – Арсенал – 0:0
- 26.02. 21:30. Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
- 26.02. 22:15. Ливерпуль – Ньюкасл – 2:0
- 27.02. 22:00. Вест Хэм – Лестер – 2:0
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|28
|20
|7
|1
|66 - 26
|67
|2
|Арсенал
|27
|15
|9
|3
|51 - 23
|54
|3
|Ноттингем Форест
|27
|14
|6
|7
|44 - 33
|48
|4
|Манчестер Сити
|27
|14
|5
|8
|53 - 37
|47
|5
|Челси
|27
|13
|7
|7
|52 - 36
|46
|6
|Ньюкасл
|27
|13
|5
|9
|46 - 38
|44
|7
|Борнмут
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|8
|Брайтон
|27
|11
|10
|6
|44 - 39
|43
|9
|Фулхэм
|27
|11
|9
|7
|40 - 36
|42
|10
|Астон Вилла
|28
|11
|9
|8
|40 - 45
|42
|11
|Брентфорд
|27
|11
|5
|11
|48 - 43
|38
|12
|Кристал Пэлас
|27
|9
|9
|9
|35 - 33
|36
|13
|Тоттенхэм
|27
|10
|3
|14
|53 - 39
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|9
|6
|12
|33 - 39
|33
|15
|Вест Хэм
|27
|9
|6
|12
|32 - 47
|33
|16
|Эвертон
|27
|7
|11
|9
|30 - 34
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|6
|4
|17
|37 - 56
|22
|18
|Ипсвич Таун
|27
|3
|8
|16
|26 - 57
|17
|19
|Лестер
|27
|4
|5
|18
|25 - 61
|17
|20
|Саутгемптон
|27
|2
|3
|22
|19 - 65
|9
📊 Инфографика
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