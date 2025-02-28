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Италия
28 февраля 2025, 17:21 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:29
1234
4

В Италии сообщили, что Довбик может потерять место в стартовом составе

Наставник «Ромы» доволен прогрессом Шомуродова

28 февраля 2025, 17:21 | Обновлено 28 февраля 2025, 17:29
1234
4
В Италии сообщили, что Довбик может потерять место в стартовом составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может потерять место в стартовом составе – из-за травмы украинский футболист пропустил несколько матчей.

Сообщается, что нападающий Эльдор Шомуродов воспользовался своим шансом, впечатлил наставника Клаудио Раньери и может вытеснить украинца.

«Футболист из Узбекистана стал ключевым элементом римского коллектива – когда он на поле, команда играет намного лучше. Его возрождение нарушит иерархию, ведь в таком случае Довбик потеряет место в стартовом составе.

Украинец постоянно боролся с травмами, которые преследуют его с начала сезона. Он будет недоступен в ближайших матчах «Ромы. Дело в том, что Эльдор идеально совмещается с Дибалой и позволяет аргентинцу делать больше забегов и рывков. Главное – благодаря Раньери в римском клубе появилась здоровая конкуренция», – считают журналисты.

В текущем сезоне Довбик провел за римский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. На счету Шомуродова – 23 поединка, четыре забитых мяча и три ассиста.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Эльдор Шомуродов Пауло Дибала
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Один гол 20-му месту Серии А за 3 месяца это доволен прогрессом? Журналюгам уже нечего писать.
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+2
roman75zpr
С такой игрой... и в сборной тоже потеряет...
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0
fedd1979
Закиди про те, що узбек - таке собі, мають право на існування. Однак Довбик дійсно настільки деревяний майже в усіх іграх, що просто жах... Вони ж розраховували не на це.
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0
Фанькин кот
Өзбек те адам ғой. Мүмкіндікті пайдаланды.
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0
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