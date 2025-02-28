В Италии сообщили, что Довбик может потерять место в стартовом составе

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может потерять место в стартовом составе – из-за травмы украинский футболист пропустил несколько матчей.

Сообщается, что нападающий Эльдор Шомуродов воспользовался своим шансом, впечатлил наставника Клаудио Раньери и может вытеснить украинца.

«Футболист из Узбекистана стал ключевым элементом римского коллектива – когда он на поле, команда играет намного лучше. Его возрождение нарушит иерархию, ведь в таком случае Довбик потеряет место в стартовом составе.

Украинец постоянно боролся с травмами, которые преследуют его с начала сезона. Он будет недоступен в ближайших матчах «Ромы. Дело в том, что Эльдор идеально совмещается с Дибалой и позволяет аргентинцу делать больше забегов и рывков. Главное – благодаря Раньери в римском клубе появилась здоровая конкуренция», – считают журналисты.

В текущем сезоне Довбик провел за римский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. На счету Шомуродова – 23 поединка, четыре забитых мяча и три ассиста.