Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика
Италия
28 февраля 2025, 15:37 |
604
0

«У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика

Клаудио Раньери ответил на вопрос о здоровье украинского форварда

28 февраля 2025, 15:37 |
604
0
«У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

2 марта состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Комо». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери ответил на вопросы журналистов и прокомментировал состояние здоровья украинского форварда Артема Довбика, который пропустил последнюю тренировку.:

«Он выздоравливает и уже 1 марта будет в моем распоряжении. У меня 26 футболистов в обойме и все они находятся под наблюдением тренерского штаба. Мы постоянно следим не только за Артемом, но и другими игроками», – ответил специалист.

В текущем сезоне Довбик провел за римский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. «Рома» набрала 40 баллов и занимает девятое место в чемпионате. «Комо» разместился на 13-й позиции – в активе клуба 28 очков.

По теме:
Тренер Довбыка и компании. В Серии А назвали лучшего наставника месяца
Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб Серии А
Не Довбик. Хавбек Аталанты рассказал, кто является «украинским Холандом»
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Комо Клаудио Раньери Артем Довбик
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Бокс | 28 февраля 2025, 07:55 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»
Леннокс ЛЬЮИС: «Состоится третий бой за титул абсолютного чемпиона мира»

Легендарный боксер хочет увидеть еще один бой за титул абсолюта

Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову
Футбол | 28 февраля 2025, 15:51 1
Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову
Было предложение от Наполи. Шахтер подтвердил интерес к Судакову

Дарио Срна прокомментировал потенциальный переход полузащитника

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Футбол | 28.02.2025, 11:34
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Александрия
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Футбол | 27.02.2025, 22:39
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Терпение Флика закончилось. Барселона может попрощаться со звездой
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Футбол | 28.02.2025, 08:25
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Гвардиолу в Ман Сити заменит тренер, который сотворил сказку с украинцами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
Безумный матч от Яремчука. Олимпиакос с двумя голами украинца уничтожил АЕК
26.02.2025, 22:00 15
Футбол
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
На каком месте Аль-Наср? Турнирная таблица чемпионата СА после 22-го тура
27.02.2025, 05:19 1
Футбол
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
Испанский журналист: «У Лунина – серьезная проблема»
27.02.2025, 22:40
Футбол
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
Четыре пояса и скандал. Команды Усика и Дюбуа ведут переговоры
27.02.2025, 15:45 3
Бокс
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
Падение суперзвезды, где Усик? Новый рейтинг лучших боксеров от The Ring
27.02.2025, 09:30 1
Бокс
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
Назван лучший вратарь в мире. Есть ли украинцы в топ-10?
26.02.2025, 21:22 5
Футбол
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
Рому с Довбиком может возглавить лучший тренер в истории Лиги чемпионов
28.02.2025, 09:30 6
Футбол
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
Для Кличко нашли соперника. Их бой заполнит стадион
27.02.2025, 07:46 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем