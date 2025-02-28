«У меня 26 футболистов». Наставник Ромы прокомментировал состояние Довбика

2 марта состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Комо». Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери ответил на вопросы журналистов и прокомментировал состояние здоровья украинского форварда Артема Довбика, который пропустил последнюю тренировку.:

«Он выздоравливает и уже 1 марта будет в моем распоряжении. У меня 26 футболистов в обойме и все они находятся под наблюдением тренерского штаба. Мы постоянно следим не только за Артемом, но и другими игроками», – ответил специалист.

В текущем сезоне Довбик провел за римский клуб 33 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. «Рома» набрала 40 баллов и занимает девятое место в чемпионате. «Комо» разместился на 13-й позиции – в активе клуба 28 очков.