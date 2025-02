Арчи Грей – 2-й игрок Тоттенхэма, сыгравший 20 матчей АПЛ до 19-летия

Защитник «Тоттенхэма» Арчи Грей стал вторым игроком в истории клуба, который провел 20 матчей в АПЛ до 19 лет.

26 февраля состоялась встреча 27-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0 . Единственный гол забил Эрлинг Холанд.

До Грея этим достижением впервые в истории клуба отметился Аарон Леннон в 2006 году.

В нынешней кампании Премьер-лиги «шпоры» находятся на 13-м месте в турнирной таблице (10 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

20 - Archie Gray tonight becomes only the second player to make 20 Premier League appearances for Tottenham Hotspur before turning 19, along with Aaron Lennon in 2006. Leeds. pic.twitter.com/Q3BdW6Sa31