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Англия
28 февраля 2025, 19:34 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:50
23
0

Арчи Грей – 2-й игрок Тоттенхэма, сыгравший 20 матчей АПЛ до 19-летия

Игра против «Манчестер Сити» стала 20-й в списке англичанина

28 февраля 2025, 19:34 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:50
23
0
Арчи Грей – 2-й игрок Тоттенхэма, сыгравший 20 матчей АПЛ до 19-летия
Getty Images/Global Images Ukraine. Арчи Грэй

Защитник «Тоттенхэма» Арчи Грей стал вторым игроком в истории клуба, который провел 20 матчей в АПЛ до 19 лет.

26 февраля состоялась встреча 27-го тура английского чемпионата между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Эрлинг Холанд.

До Грея этим достижением впервые в истории клуба отметился Аарон Леннон в 2006 году.

В нынешней кампании Премьер-лиги «шпоры» находятся на 13-м месте в турнирной таблице (10 побед, 3 ничьи, 14 поражений).

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Аарон Леннон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Манчестер Сити
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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