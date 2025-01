Руководство Боруссии Дортмунд провело переговоры с немецким тренером

66-летний немецкий специалист и тренер национальной сборной Австрии Ральф Рангник провел переговоры с руководством «Боруссии» Дортмунд.

Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, встреча была тайной и состоялась в Зальцбурге.

Руководство «Боруссии» Дортмунд заинтересовано в том, чтобы Рангник возглавил клуб сразу. Однако главный тренер имеет действующий контракт со сборной Австрии, которая также заинтересована в продолжении сотрудничества с немецким специалистом.

Известно, что руководство немецкого клуба ранее предлагало контракт Нико Ковачу, но только до конца текущего сезона, что не удовлетворяет самого тренера.

Также «дортмундцы» хотели назначить тренером Эрика тен Гага, но у него есть действующий контракт с «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что официально его уволили.

🚨⚫️🟡 EXCL | Yesterday in Salzburg, there was a secret meeting between #BVB executives and Ralf #Rangnick!



Borussia Dortmund explored whether Rangnick could take over the head coach position immediately. He is also considered a candidate for the summer. Rangnick’s contract as… pic.twitter.com/V2BYylByBH