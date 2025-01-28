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Германия
28 января 2025, 16:54 |
445
0

Руководство Боруссии Дортмунд провело переговоры с немецким тренером

Ральф Рангник может покинуть пост в сборной Австрии

28 января 2025, 16:54 |
445
0
Руководство Боруссии Дортмунд провело переговоры с немецким тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

66-летний немецкий специалист и тренер национальной сборной Австрии Ральф Рангник провел переговоры с руководством «Боруссии» Дортмунд.

Об этом информирует журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, встреча была тайной и состоялась в Зальцбурге.

Руководство «Боруссии» Дортмунд заинтересовано в том, чтобы Рангник возглавил клуб сразу. Однако главный тренер имеет действующий контракт со сборной Австрии, которая также заинтересована в продолжении сотрудничества с немецким специалистом.

Известно, что руководство немецкого клуба ранее предлагало контракт Нико Ковачу, но только до конца текущего сезона, что не удовлетворяет самого тренера.

Также «дортмундцы» хотели назначить тренером Эрика тен Гага, но у него есть действующий контракт с «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что официально его уволили.

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Флориан Плеттенберг чемпионат Германии по баскетболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Ральф Рангник назначение тренера
Олександр Сільченко Источник: Флориан Плеттенберг
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