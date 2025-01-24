Ковач готов возглавить «Боруссию» Дортмунд, но на своих условиях

53-летний хорватский наставник Нико Ковач заинтересован в работе с дортмундской «Боруссией».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Ковач имеет свои условия, которые уже озвучил руководству клуба.

Сообщается, что 23 января у Нико Ковача уже была встреча с представителями «Боруссии», где ему предложили возглавить клуб до конца сезона.

Сам тренер заявил, что хочет, чтобы в соглашении было условие пролонгации на один или два сезона в случае положительных результатов.

По информации Плеттенберга, «Боруссия» вряд ли согласится на условия Ковача, ведь намерена летом пригласить другого тренера.

Ранее стало известно, что дортмундский клуб не может пригласить Эрика тен Хага из-за его контракта с «Манчестер Юнайтед».