Ковач готов возглавить «Боруссию» Дортмунд, но на своих условиях

53-летний хорватский наставник Нико Ковач заинтересован в работе с дортмундской «Боруссией».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Ковач имеет свои условия, которые уже озвучил руководству клуба.

Сообщается, что 23 января у Нико Ковача уже была встреча с представителями «Боруссии», где ему предложили возглавить клуб до конца сезона.

Сам тренер заявил, что хочет, чтобы в соглашении было условие пролонгации на один или два сезона в случае положительных результатов.

По информации Плеттенберга, «Боруссия» вряд ли согласится на условия Ковача, ведь намерена летом пригласить другого тренера.

Ранее стало известно, что дортмундский клуб не может пригласить Эрика тен Хага из-за его контракта с «Манчестер Юнайтед».

🚨⚫️🟡 Niko #Kovac is open to becoming Borussia Dortmund’s coach, as reported.



Initial contact with his management took place on Thursday. However, Kovac would prefer to sign a contract until the end of the season, with an option for one or two additional seasons.



Currently,… pic.twitter.com/8cxGqpjzME