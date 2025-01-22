Эрик тен Хаг не будет тренером Боруссии Дортмунд из-за контракта с МЮ

54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг не возглавит дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» до сих пор имеет соглашение с клубом и официально получает заработную плату.

Для того, чтобы назначить тен Хага тренером, руководство «Боруссии» должно выкупить контракт у «красно-белых». Плетенберг отмечает, что эту сумму немецкий клуб перекрыть не может.

Дортмундская «Боруссия» уволила Нури Шахина после поражения в 7-м туре Лиги чемпионов от «Болоньи» (1:2).

Эрика тен Хага рассматривали на должность главного тренера. Специалист находился в клубе, а также наблюдал за последними матчами.

Ранее стало известно, что «Боруссия» может назначить главным тренером Нико Ковача.