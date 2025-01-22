Эрик тен Хаг не будет тренером Боруссии Дортмунд из-за контракта с МЮ
Бывший главный тренер «красных дьяволов» до сих пор на зарплате
54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг не возглавит дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» до сих пор имеет соглашение с клубом и официально получает заработную плату.
Для того, чтобы назначить тен Хага тренером, руководство «Боруссии» должно выкупить контракт у «красно-белых». Плетенберг отмечает, что эту сумму немецкий клуб перекрыть не может.
Дортмундская «Боруссия» уволила Нури Шахина после поражения в 7-м туре Лиги чемпионов от «Болоньи» (1:2).
Эрика тен Хага рассматривали на должность главного тренера. Специалист находился в клубе, а также наблюдал за последними матчами.
Ранее стало известно, что «Боруссия» может назначить главным тренером Нико Ковача.
🚨⚫️🟡 There were new considerations and discussions today, but Erik ten Hag will NOT become the head coach of Borussia Dortmund at this time.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 22, 2025
The transfer package is currently too expensive for Dortmund, and he remains on Manchester United’s payroll. #MUFC
Instead, #BVB are in… pic.twitter.com/8I87lRgI6i
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 января в 22:00 по Киеву
Француз считает, что Андреса Иньесту ограбили в 2010 году