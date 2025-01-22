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  4. Эрик тен Хаг не будет тренером Боруссии Дортмунд из-за контракта с МЮ
Германия
22 января 2025, 18:25 | Обновлено 22 января 2025, 18:48
407
1

Эрик тен Хаг не будет тренером Боруссии Дортмунд из-за контракта с МЮ

Бывший главный тренер «красных дьяволов» до сих пор на зарплате

22 января 2025, 18:25 | Обновлено 22 января 2025, 18:48
407
1
Эрик тен Хаг не будет тренером Боруссии Дортмунд из-за контракта с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

54-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг не возглавит дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» до сих пор имеет соглашение с клубом и официально получает заработную плату.

Для того, чтобы назначить тен Хага тренером, руководство «Боруссии» должно выкупить контракт у «красно-белых». Плетенберг отмечает, что эту сумму немецкий клуб перекрыть не может.

Дортмундская «Боруссия» уволила Нури Шахина после поражения в 7-м туре Лиги чемпионов от «Болоньи» (1:2).

Эрика тен Хага рассматривали на должность главного тренера. Специалист находился в клубе, а также наблюдал за последними матчами.

Ранее стало известно, что «Боруссия» может назначить главным тренером Нико Ковача.

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Флориан Плеттенберг Нури Шахин Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед назначение тренера Эрик тен Хаг отставка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
І шо *яйцеголовий* ходить на роботу і з 9-16 сидить в якомусь кабінеті ,а якщо серйозно то гарна допомога безробітному.
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