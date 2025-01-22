Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд рассматривает экс-наставника Баварии на замену Шахину
Германия
22 января 2025, 15:15 | Обновлено 22 января 2025, 15:19
529
0

Боруссия Дортмунд рассматривает экс-наставника Баварии на замену Шахину

Нико Ковач летом покинул «Вольфсбург»

22 января 2025, 15:15 | Обновлено 22 января 2025, 15:19
529
0
Боруссия Дортмунд рассматривает экс-наставника Баварии на замену Шахину
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

53-летний хорватский специалист Нико Ковач рассматривается на должность главного тренера дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщает издание Bild.

Как информирует источник, руководство «Боруссии» рассматривает кандидатуру Ковача как временную и готово дать ему контракт до конца сезона.

Уже с лета немецкий клуб готов начать активные поиски нового главного тренера. Среди кандидатов, Эрик тен Хаг, Себастьян Хеннес и Рогер Шмидт.

Нико Ковач работал в Германии с «Айнтрахтом», «Баварией» и «Вольфсбургом».

Ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» попрощалась с главным тренером после серии неудачных матчей.

По теме:
Кто будет тренировать Довбика? Рома определилась с потенциальным кандидатом
ОФИЦИАЛЬНО. В ФБУ определились с тренерами мужских молодежных сборных
Боруссия Дортмунд потерпела четыре поражения подряд во всех турнирах
чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера Боруссия Дортмунд Нико Ковач Нури Шахин отставка
Олександр Сільченко Источник: Bild
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ
Футбол | 22 января 2025, 12:38 6
Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ
Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ

Рафинья может покинуть «Барселону»

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Хоккей | 21 января 2025, 19:38 3
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал

Команда снова уступила Словакии

Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Футбол | 21.01.2025, 23:59
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Ляп Трубина, хет-трик, гол на 90+6. Барселона и Бенфика наклепали 9 мячей
Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»
Футбол | 22.01.2025, 15:21
Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»
Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
Бокс | 22.01.2025, 09:04
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
БРИЕДИС: «Он размажет Усика. Не просто выиграет, а разорвет вдребезги»
22.01.2025, 07:48 9
Бокс
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
20.01.2025, 19:21 1
Футбол
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
21.01.2025, 12:18 3
Теннис
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
22.01.2025, 08:24 3
Футбол
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
21.01.2025, 08:04
Бокс
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
20.01.2025, 16:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем