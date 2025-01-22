Боруссия Дортмунд рассматривает экс-наставника Баварии на замену Шахину

53-летний хорватский специалист Нико Ковач рассматривается на должность главного тренера дортмундской «Боруссии».

Об этом сообщает издание Bild.

Как информирует источник, руководство «Боруссии» рассматривает кандидатуру Ковача как временную и готово дать ему контракт до конца сезона.

Уже с лета немецкий клуб готов начать активные поиски нового главного тренера. Среди кандидатов, Эрик тен Хаг, Себастьян Хеннес и Рогер Шмидт.

Нико Ковач работал в Германии с «Айнтрахтом», «Баварией» и «Вольфсбургом».

Ранее стало известно, что дортмундская «Боруссия» попрощалась с главным тренером после серии неудачных матчей.