Барселона Флика пересекла порог в 100 голов во всех соревнованиях

26 января в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги состоялся поединок между «Барселоной» и «Валенсией». Встреча завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 7:1. Голами отметились Де Йонг, Торрес, Рафинья, Фермин Лопес (дубль), Уго Дуро, Левандовский и Таррега (автогол).

В этом матче Барселона забила 101-й мяч под руководством Ханси Флика во всех соревнованиях, пересекая отметку в сотню голов. Флик стал вторым самым быстрым тренером в истории клуба, который достиг этой отметки (32 мате). За меньшее количество поединков это сделаешь только Эленио Эррера в 1959 году (31 игра).

В текущем розыгрыше испанского чемпионата «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка (13 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

