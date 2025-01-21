ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. Ман Сити подписал еще одного ЦЗ за 35 млн евро
Витор Рейс покинул «Палмейрас»
Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса.
Отмечается, что 19-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2028/29.
По слухам, «Манчестер Сити» заплатил за перспективного игрока 35 миллионов евро.
В 2024 году Витор Рейс провел 22 матча на взрослом уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о подписании другого центрального защитника – узбека Абдукодира Хусанова за 40 миллионов евро.
We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ✍️ pic.twitter.com/jgFf8MaDp9— Manchester City (@ManCity) January 21, 2025
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