ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. Ман Сити подписал еще одного ЦЗ за 35 млн евро

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

Отмечается, что 19-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2028/29.

По слухам, «Манчестер Сити» заплатил за перспективного игрока 35 миллионов евро.

В 2024 году Витор Рейс провел 22 матча на взрослом уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о подписании другого центрального защитника – узбека Абдукодира Хусанова за 40 миллионов евро.

We're delighted to announce the signing of Vitor Reis ✍️ pic.twitter.com/jgFf8MaDp9