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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. Ман Сити подписал еще одного ЦЗ за 35 млн евро
Англия
21 января 2025, 13:11 | Обновлено 21 января 2025, 14:33
1671
1

ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. Ман Сити подписал еще одного ЦЗ за 35 млн евро

Витор Рейс покинул «Палмейрас»

21 января 2025, 13:11 | Обновлено 21 января 2025, 14:33
1671
1
ОФИЦИАЛЬНО. Второй пошел. Ман Сити подписал еще одного ЦЗ за 35 млн евро
ФК Манчестер Сити. Витор Рейс (справа)

Английский «Манчестер Сити» официально объявил о подписании бразильского центрального защитника «Палмейраса» Витора Рейса.

Отмечается, что 19-летний футболист подписал с «горожанами» контракт, который будет действовать до завершения сезона 2028/29.

По слухам, «Манчестер Сити» заплатил за перспективного игрока 35 миллионов евро.

В 2024 году Витор Рейс провел 22 матча на взрослом уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о подписании другого центрального защитника – узбека Абдукодира Хусанова за 40 миллионов евро.

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Дмитро Вус Источник: ФК Манчестер Сити
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Комментарии 1
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ViAn
Ось так треба вчитись продавати. До літа 2024 Рейс був одним із багатьох гравців дубля Палмейроса. Особливо не грав за юнацькі збірні Бразилії. Трішки а Ю16 і Ю17. Почав грати в кінці червня 2024 і вже через 3 місяці йому цінник трансфермаркет поставив 10 млн. євро. Ще через 3 місяці 14. І продали за 35. Гравця, у якого за спиною 5 місяців у дорослому футболі.
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