Особенный. Жозе Моуриньо выпустил свою марку вина

61-летний португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо не только занимается футболом, но и решил реализовать новую идею – создал свой собственный винный бренд.

Известный своей харизмой и уникальным подходом к тренерской работе, Моуриньо теперь представил вино под названием «The Special One» («Особенный»), которое стало отражением его знаменитого прозвища.

Соответствующий анонс Моуриньо сделал через специальное видео, в котором он презентовал красное вино, которое уже доступно на рынке. Как и сам тренер, вино имеет стильный, смелый и неповторимый характер.

Моуриньо стал известен как «The Special One» еще во время его работы в Англии с «Челси», когда он сам себя охарактеризовал таким образом.

José Mourinho has launched his own wine brand. 🍷🍾 pic.twitter.com/AXIBY5qKbC