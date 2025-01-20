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20 января 2025, 17:26 | Обновлено 20 января 2025, 17:38
443
0

Особенный. Жозе Моуриньо выпустил свою марку вина

Главный тренер «Фенербахче» теперь совмещает футбол с виноделием

20 января 2025, 17:26 | Обновлено 20 января 2025, 17:38
443
0
Особенный. Жозе Моуриньо выпустил свою марку вина
Getty Images/Global Images Ukraine

61-летний португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо не только занимается футболом, но и решил реализовать новую идею – создал свой собственный винный бренд.

Известный своей харизмой и уникальным подходом к тренерской работе, Моуриньо теперь представил вино под названием «The Special One» («Особенный»), которое стало отражением его знаменитого прозвища.

Соответствующий анонс Моуриньо сделал через специальное видео, в котором он презентовал красное вино, которое уже доступно на рынке. Как и сам тренер, вино имеет стильный, смелый и неповторимый характер.

Моуриньо стал известен как «The Special One» еще во время его работы в Англии с «Челси», когда он сам себя охарактеризовал таким образом.

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Жозе Моуриньо Фенербахче бизнес lifestyle
Олександр Сільченко Источник
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