Особенный. Жозе Моуриньо выпустил свою марку вина
Главный тренер «Фенербахче» теперь совмещает футбол с виноделием
61-летний португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо не только занимается футболом, но и решил реализовать новую идею – создал свой собственный винный бренд.
Известный своей харизмой и уникальным подходом к тренерской работе, Моуриньо теперь представил вино под названием «The Special One» («Особенный»), которое стало отражением его знаменитого прозвища.
Соответствующий анонс Моуриньо сделал через специальное видео, в котором он презентовал красное вино, которое уже доступно на рынке. Как и сам тренер, вино имеет стильный, смелый и неповторимый характер.
Моуриньо стал известен как «The Special One» еще во время его работы в Англии с «Челси», когда он сам себя охарактеризовал таким образом.
José Mourinho has launched his own wine brand. 🍷🍾 pic.twitter.com/AXIBY5qKbC— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очень ранее возобновление евросезона, который для киевлян фактически завершился
Неожиданный успех сборной U-25