Известна причина. Именитый вингер Баварии посетил матч Реала

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри посетил стадион Сантьяго Бернабеу, сообщает The Athletic. По информации источника, футболист присутствовал на матче 20-готура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Целью визита 29-летнего немца является поддержка Давида Алабы. 31-летний австриец вышел на поле впервые с декабря 2023 года, все это время он восстанавливался от полученного повреждения крестообразных связок.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» с невероятным Мбаппе без шансов разбил «Лас-Пальмас».

Gnabry at the Bernabéu to support his friend David Alaba. @TheAthleticFC 👀 pic.twitter.com/17D5IUCzbu