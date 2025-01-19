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Испания
19 января 2025, 20:28 | Обновлено 19 января 2025, 21:11
782
0

Известна причина. Именитый вингер Баварии посетил матч Реала

Серж Гнабри смотрел игру мадридского гранда с «Лас-Пальмасом»

19 января 2025, 20:28 | Обновлено 19 января 2025, 21:11
782
0
Известна причина. Именитый вингер Баварии посетил матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри посетил стадион Сантьяго Бернабеу, сообщает The Athletic. По информации источника, футболист присутствовал на матче 20-готура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Целью визита 29-летнего немца является поддержка Давида Алабы. 31-летний австриец вышел на поле впервые с декабря 2023 года, все это время он восстанавливался от полученного повреждения крестообразных связок.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» с невероятным Мбаппе без шансов разбил «Лас-Пальмас».

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Серж Гнабри Бавария Реал Мадрид стадион Сантьяго Бернабеу Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига Давид Алаба
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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