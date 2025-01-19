Известна причина. Именитый вингер Баварии посетил матч Реала
Серж Гнабри смотрел игру мадридского гранда с «Лас-Пальмасом»
Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри посетил стадион Сантьяго Бернабеу, сообщает The Athletic. По информации источника, футболист присутствовал на матче 20-готура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Лас-Пальмасом».
Целью визита 29-летнего немца является поддержка Давида Алабы. 31-летний австриец вышел на поле впервые с декабря 2023 года, все это время он восстанавливался от полученного повреждения крестообразных связок.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» с невероятным Мбаппе без шансов разбил «Лас-Пальмас».
Gnabry at the Bernabéu to support his friend David Alaba. @TheAthleticFC 👀 pic.twitter.com/17D5IUCzbu— Guillermo Rai (@GuillermoRai_) January 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный экс-хавбек выбрал Неймара
Уверенную победу в гонке одержала Эльвира Эберг