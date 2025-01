СВИТОЛИНА: «Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Жасмин Паолини в 1/16 финала Australian Open 2025:

«Что ж, это была сумасшедшая битва. Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но (смеется). Я немного смотрела его матч, конечно, было трудно не смотреть. Но первый сет я сыграла так плохо, что не была уверена, может, у меня уже закончились силы (смеется). Потом мне действительно пришлось побороться, я очень счастлива, как смогла вернуться в матч. Я пыталась просто перебить еще один мяч на ту половину корта, найти свои удары, поэтому я очень довольна своим выступлением в итоге.

Что я говорила себе после такого первого сета? Я только пыталась бороться. Как я уже говорила, старт матча у меня не пошел. Если откровенно, я плохо чувствовала себя на корте... Сегодня День рождения у моего тренера. Поэтому я не сильно бы гордилась собой, если бы вот так и закончила этот матч с такой игрой. Поэтому я пыталась показать настоящую борьбу, оставаться на корте как можно дольше, потому что первая партия так быстро досталась Жасмин. Да, я просто боролась и старалась двигаться так быстро, насколько это возможно. Хватит ли тренеру этой победы в качестве подарка? Да, похоже он доволен (смеется).

Откуда у меня этот бойцовский характер? Я бы сказала, что это идет от всех украинцев, у нас есть этот дух борьбы. Думаю, что на многих уровнях мы демонстрируем свою стойкость, мы боремся за то, что является нашим, и мы очень сильно хотим это получить. Поэтому действительно бойцовский дух в нашей крови и ежедневно мы стараемся делать все, что в наших силах», – сказала Элина в интервью на корте.

Свитолина и Монфис добыли победы над четвертыми ракетками мира в один день. Гаэль справился с Тейлором Фритцем, а Элина выиграла у Паолини.

Elina Svitolina spoke about where her resilience comes from after reaching Australian Open R16



“It comes from all the Ukrainians.. In so many levels we show resilience. We are fighting for what is ours… Fighting spirit is in our blood.” 💙💛



pic.twitter.com/vvKwrHz0e4