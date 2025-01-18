СВИТОЛИНА: «Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Жасмин Паолини в 1/16 финала Australian Open 2025:

«Что ж, это была сумасшедшая битва. Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но (смеется). Я немного смотрела его матч, конечно, было трудно не смотреть. Но первый сет я сыграла так плохо, что не была уверена, может, у меня уже закончились силы (смеется). Потом мне действительно пришлось побороться, я очень счастлива, как смогла вернуться в матч. Я пыталась просто перебить еще один мяч на ту половину корта, найти свои удары, поэтому я очень довольна своим выступлением в итоге.

Что я говорила себе после такого первого сета? Я только пыталась бороться. Как я уже говорила, старт матча у меня не пошел. Если откровенно, я плохо чувствовала себя на корте... Сегодня День рождения у моего тренера. Поэтому я не сильно бы гордилась собой, если бы вот так и закончила этот матч с такой игрой. Поэтому я пыталась показать настоящую борьбу, оставаться на корте как можно дольше, потому что первая партия так быстро досталась Жасмин. Да, я просто боролась и старалась двигаться так быстро, насколько это возможно. Хватит ли тренеру этой победы в качестве подарка? Да, похоже он доволен (смеется).

Откуда у меня этот бойцовский характер? Я бы сказала, что это идет от всех украинцев, у нас есть этот дух борьбы. Думаю, что на многих уровнях мы демонстрируем свою стойкость, мы боремся за то, что является нашим, и мы очень сильно хотим это получить. Поэтому действительно бойцовский дух в нашей крови и ежедневно мы стараемся делать все, что в наших силах», – сказала Элина в интервью на корте.

Свитолина и Монфис добыли победы над четвертыми ракетками мира в один день. Гаэль справился с Тейлором Фритцем, а Элина выиграла у Паолини.

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