Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВИТОЛИНА: «Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...»
Australian Open
18 января 2025, 13:46 | Обновлено 18 января 2025, 13:54
1966
0

СВИТОЛИНА: «Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...»

Элина Свитолина во флеш-интервью прокомментировала победу над Жасмин Паолини

18 января 2025, 13:46 | Обновлено 18 января 2025, 13:54
1966
0
СВИТОЛИНА: «Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Жасмин Паолини в 1/16 финала Australian Open 2025:

«Что ж, это была сумасшедшая битва. Хотела бы я сказать, что меня вдохновила победа мужа, но (смеется). Я немного смотрела его матч, конечно, было трудно не смотреть. Но первый сет я сыграла так плохо, что не была уверена, может, у меня уже закончились силы (смеется). Потом мне действительно пришлось побороться, я очень счастлива, как смогла вернуться в матч. Я пыталась просто перебить еще один мяч на ту половину корта, найти свои удары, поэтому я очень довольна своим выступлением в итоге.

Что я говорила себе после такого первого сета? Я только пыталась бороться. Как я уже говорила, старт матча у меня не пошел. Если откровенно, я плохо чувствовала себя на корте... Сегодня День рождения у моего тренера. Поэтому я не сильно бы гордилась собой, если бы вот так и закончила этот матч с такой игрой. Поэтому я пыталась показать настоящую борьбу, оставаться на корте как можно дольше, потому что первая партия так быстро досталась Жасмин. Да, я просто боролась и старалась двигаться так быстро, насколько это возможно. Хватит ли тренеру этой победы в качестве подарка? Да, похоже он доволен (смеется).

Откуда у меня этот бойцовский характер? Я бы сказала, что это идет от всех украинцев, у нас есть этот дух борьбы. Думаю, что на многих уровнях мы демонстрируем свою стойкость, мы боремся за то, что является нашим, и мы очень сильно хотим это получить. Поэтому действительно бойцовский дух в нашей крови и ежедневно мы стараемся делать все, что в наших силах», – сказала Элина в интервью на корте.

Свитолина и Монфис добыли победы над четвертыми ракетками мира в один день. Гаэль справился с Тейлором Фритцем, а Элина выиграла у Паолини.

По теме:
ФОТО. Суперкамбек на Aus Open. Как это было: Свитолина выбила Паолини
Свитолина и Монфис в один день и на одном корте обыграли четвертых ракеток
ФОТО. Что написала Свитолина на камере после суперпобеды над Паолини?
Элина Свитолина Жасмин Паолини Гаэль Монфис Australian Open 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
Хоккей | 17 января 2025, 14:41 0
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины
ЧМ по хоккею U-20. Календарь и результаты сборной Украины

Команда проведет турнир в Эстонии

Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Теннис | 18 января 2025, 08:20 12
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала
Муж Свитолиной выбил четвертую ракетку из Aus Open и вышел в 1/8 финала

Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца в 3-м раунде мейджора

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17.01.2025, 14:37
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17.01.2025, 17:28
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
ФОТО. Даяна проиграла травмированной. Как это было: Ястремская vs Рыбакина
Теннис | 18.01.2025, 11:42
ФОТО. Даяна проиграла травмированной. Как это было: Ястремская vs Рыбакина
ФОТО. Даяна проиграла травмированной. Как это было: Ястремская vs Рыбакина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 11
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
Я мечтаю об этом. Аль-Шейх подобрал соперника для Усика, не Дюбуа и Паркер
17.01.2025, 09:06 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
16.01.2025, 09:08 3
Бокс
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
16.01.2025, 21:58 6
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем