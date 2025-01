Главная трансферная цель. Бавария заинтересовалась вингером Боруссии

Мюнхенская «Бавария» планирует подписать 20-летнего вингера дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенса. Англичанин является приоритетной целью мюнхенского клуба в летнее трансферное окно. За молодым форвардом также следят английские топ-клубы.

Представители «Баварии» уже провели предварительные переговоры с агентами Джейми Гиттенса, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. На решение игрока сменить клуб может повлиять результат «Боруссии» в чемпионате. Команда идет на десятом месте и рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В текущем сезоне Джейми Гиттенс провел 25 игр. Забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста молодежной сборной Англии в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Трубина отказал «Боруссии».

