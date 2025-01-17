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Германия
17 января 2025, 17:03 | Обновлено 17 января 2025, 17:04
117
0

Не уверен в руководстве клуба. Екс-тренер Трубина отказал Боруссии

Рогер Шмидт отказался возглавить немецкий клуб

17 января 2025, 17:03 | Обновлено 17 января 2025, 17:04
117
0
Не уверен в руководстве клуба. Екс-тренер Трубина отказал Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

«Боруссия» Дортмунд не показывает ожидаемых от команды результатов. Команда находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги. На этом фоне участились разговоры о смене главного тренера Нури Шахина.

Одним из претендентов на пост рассматривался бывший тренер «Бенфики» Рогер Шмидт. Но 57-летний специалист ответил отказом. Причиной послужили сомнения Шмидта относительно компетентности правления клуба.

После 17 туров «Боруссия» занимает в чемпионате Германии десятое место. В активе команды Нури Шахина 25 очков. Правда плотность в турнирной таблице такая, что от места в зоне Лиги чемпионов «Боруссию» отделяют только 5 баллов.

Ранее сообщалось, что переход Зинченко в «Боруссию» может сорваться из-за «Челси».

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Рогер Шмидт Боруссия Дортмунд Бенфика Анатолий Трубин Нури Шахин чемпионат Германии по футболу
Сергій Турчак Источник: Telegram
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