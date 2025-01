Не уверен в руководстве клуба. Екс-тренер Трубина отказал Боруссии

«Боруссия» Дортмунд не показывает ожидаемых от команды результатов. Команда находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги. На этом фоне участились разговоры о смене главного тренера Нури Шахина.

Одним из претендентов на пост рассматривался бывший тренер «Бенфики» Рогер Шмидт. Но 57-летний специалист ответил отказом. Причиной послужили сомнения Шмидта относительно компетентности правления клуба.

После 17 туров «Боруссия» занимает в чемпионате Германии десятое место. В активе команды Нури Шахина 25 очков. Правда плотность в турнирной таблице такая, что от места в зоне Лиги чемпионов «Боруссию» отделяют только 5 баллов.

Ранее сообщалось, что переход Зинченко в «Боруссию» может сорваться из-за «Челси».

