Переход Зинченко в Боруссию может сорваться из-за Челси

Переход украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию» может так и не состояться, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, прошлогодний финалист Лиги чемпионов все еще заинтересован в подписании Ренату Вейги из «Челси». «Боруссия» уже сделала официальное предложение по аренде 21-летнего португальца.

Немецкий клуб готов полностью взять на себя зарплату Вейги и включить в договор опцию о выкупе контракта игрока.

Зинченко же остается для «Боруссии» главной альтернативой португальцу, если не удастся договориться о его аренде с «Челси».