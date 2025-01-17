Переход Зинченко в Боруссию может сорваться из-за Челси
Украинец не является приоритетным вариантом для немецкого клуба
Переход украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию» может так и не состояться, сообщает немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
По информации источника, прошлогодний финалист Лиги чемпионов все еще заинтересован в подписании Ренату Вейги из «Челси». «Боруссия» уже сделала официальное предложение по аренде 21-летнего португальца.
Немецкий клуб готов полностью взять на себя зарплату Вейги и включить в договор опцию о выкупе контракта игрока.
Зинченко же остается для «Боруссии» главной альтернативой португальцу, если не удастся договориться о его аренде с «Челси».
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