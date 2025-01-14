Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Англии
Брентфорд
14.01.2025 21:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 января 2025, 10:50 |
17
0

Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии

14 января 2025, 10:50 |
17
0
Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брентфорд – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига смотреть онлайн Егор Ярмолюк Манчестер Сити Брентфорд - Манчестер Сити
Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14 января 2025, 09:05 4
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком

Турки беспокоят психологические проблемы Тайсона, что может помешать бою с Джошуа

Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы
Футбол | 14 января 2025, 10:02 1
Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы
Звезда Кривбасса обвинил во взяточничестве Футбольную ассоциацию Ганы

Даниэль Соса объяснил, почему решил выступать за Нигер

Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Бокс | 13.01.2025, 16:14
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Фьюри официально объявил о завершении карьеры после поражения от Усика
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Футбол | 13.01.2025, 20:21
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Футбол | 13.01.2025, 22:09
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Сага завершена. Главный фаворит на Золотой мяч летом сменит клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
Наставник Ромы признался, почему пенальти в матче с Болоньей бил Довбик
12.01.2025, 22:59 1
Футбол
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 2:5. Яркое шоу в Эль-Класико. Видео голов и обзор
12.01.2025, 23:57 11
Футбол
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
Источник: Андреевский нарушил договоренности разрыва контракта с Динамо
12.01.2025, 12:01 31
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
Леннокс Льюис рассказал, что ему не понравилось в реванше Усик – Фьюри
13.01.2025, 03:03 3
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
Джозеф ПАРКЕР: «Чем думал Дюбуа, когда вызвал на бой Усика?»
13.01.2025, 21:14 3
Бокс
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
Огненное Эль Классико. Барселона уничтожила Реал в финале Суперкубка
12.01.2025, 23:07 60
Футбол
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем