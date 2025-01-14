14.01.2025 21:30 - : -
Англия14 января 2025, 10:50 |
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Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 14 января в 21:30 матч чемпионата Англии
14 января 2025, 10:50 |
17
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Во вторник, 14 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Комьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брентфорд – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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